Bernardo Rossi explica que atuação do programa prevê serviços de limpeza e desassoreamento Foto Divulgação
Inea desenvolve no norte e noroeste do estado nova etapa do Limpa Rio
Ampliação das ações preventivas após o período de chuvas teve início nessa quinta-feira, começando por Campos
Inea desenvolve no norte e noroeste do estado nova etapa do Limpa Rio
Ampliação das ações preventivas após o período de chuvas teve início nessa quinta-feira, começando por Campos
Paraesporte retorna às atividades depois das férias e anuncia oportunidades
Vagas são para iniciação desportiva, dança, teatro, futsal, futebol, bocha, vôlei de praia, natação e equoterapia
Assistência Social de Campos agenda para atualizar CadÚnico a partir de sexta-feira
Procedimento será on-line; vagas para atendimento em março estarão disponíveis na Central de Agendamento
Gestores públicos têm oportunidade de se desenvolver através de hector
Iniciativa é da MultiRio, por meio de encontros e mentorias focados em propostas sobre educação e cultura
Terminal rodoviário tem 70% da reforma geral concluídas em Campos
Shopping Estrada é coordenado pela Codemca; projeto custa R$ 7.518.106,07, com prazo de execução de 10 meses
Casa Civil municipal define realização da primeira Prefeitura em Ação do ano
Trata-se da 24ª edição do Programa, que está programado para o dia sete de março, no Parque Santa Rosa, em Guarus
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.