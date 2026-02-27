Bernardo Rossi explica que atuação do programa prevê serviços de limpeza e desassoreamento - Foto Divulgação

Campos/Região – Desenvolvido pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o Limpa Rio já realizou ações em 432 quilômetros de cursos d’água no norte/noroeste do estado do Rio de Janeiro, com a remoção de 2,5 milhões de metros cúbicos de material e a realização de 385 frentes de trabalho, incluindo atuação com máquinas e equipes manuais.

O resumo é do secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que esteve em Campos dos Goytacazes nesta quinta-feira (26), para dar início a nova etapa de intensificação das ações do programa nas duas regiões. “Após o período de chuvas intensas, o governo do estado reforça a atuação preventiva e estruturante para ampliar a capacidade de escoamento dos corpos hídricos e reduzir riscos de alagamentos”.

Segundo o secretário, Campos contará com sete frentes de trabalho: “Estamos realizando um trabalho de proteção à vida da população e, agora, ampliamos a atuação com mais sete frentes. Quando falamos do programa Limpa Rio, não tratamos apenas de dragagem, mas de resiliência e de segurança para os cidadãos”.

Rossi explica que a atuação do programa prevê serviços de limpeza e desassoreamento, contribuindo para a recuperação do ecossistema local: “Em Campos, o Limpa Rio promoveu, nos últimos anos, a limpeza e o desassoreamento de cerca de 70 quilômetros de rios, córregos e canais do município”.

SETE FRENTES - O secretário observa que as ações resultaram na retirada de mais de 1,1 milhão de metros cúbicos de sedimentos e resíduos – volume equivalente a aproximadamente 440 piscinas olímpicas: “Nessa nova fase, a cidade intensifica três frentes já existentes e estabelece quatro novas”.

Considerado o maior programa de desassoreamento e limpeza de rios e córregos do estado, o Limpa Rio desde janeiro de 2021 contabiliza 2.935 frentes de trabalho e a retirada de 17,1 milhões de metros cúbicos de resíduos – volume equivalente a cerca de 6,9 mil piscinas olímpicas.

No período, o investimento acumulado soma aproximadamente R$ 1 bilhão. Para 2026, Rossi diz que a previsão é de cerca de R$ 390 milhões em novos investimentos: “Além da limpeza dos corpos hídricos, o governo do estado também executa o Limpa Rio Margens, voltado à revitalização de áreas degradadas e à criação de espaços de lazer e convivência. Já são 48 projetos concluídos e mais de 90 municípios atendidos”, conclui o secretário.