Pascoutto resumiu para Frederico Paes a situação da ponte e confirmou que a interdição é necessária - Foto César Ferreira/Divulgação

Pascoutto resumiu para Frederico Paes a situação da ponte e confirmou que a interdição é necessária Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 28/02/2026 17:53

Campos – Depois de diminuir de 7,75 metros para 7,72de quinta-feira para sexta, o nível do Rio Paraíba do Sul em Campos dos Goytacazes (RJ) chegou a 9,28 neste sábado (28). Uma das principais pontes do município, a Barcelos Martins (conhecida como Ponte de Ferro), no centro da cidade, cedeu no vão central e está interditada.

Embora o grande volume esteja gerando apreensão, o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto, assegura que a cota ainda é segura: “Durante o dia deverá continuar subindo; mas a tendência é começar a baixar a partir da noite. No entanto, é importante que quem mora em área de risco fique atento e nos acione, se houver necessidade”.

O secretário está acompanhando a situação de perto e destaca que ainda há água para chegar de afluente; porém, sem causar grandes preocupações, tendo em vista que não deverá atingir a cota de transbordo, que é de 10,40 metros. Na manhã deste sábado, ele monitorou o rio em diversos pontos, acompanhado do prefeito Wladimir Garotinho.

Em seguida, Pascoutto esteve na ponte, onde constatou um recalque diferencial e optou pela interdição, por tempo indeterminado. “A interdição foi necessária, dentro da nossa estratégia de priorizar a segurança das pessoas nesse primeiro momento. Identificamos a gravidade do problema e assim que ficar assegurada a segurança necessária, a ponte será liberada”.

SEM CHUVA - Em nova inspeção, juntamente com o vice-prefeito Frederico Paes, o secretário ratificou que a elevação rápida forçou a pressão sobre estruturas localizadas às margens do Paraíba, impactando na Ponte de Ferro. A vazão em Campos chegou a 1.692,94 metros cúbicos por segundo; no vizinho município de São Fidélis foi a 1.868,35.

De acordo com a Defesa Civil, entre os afluentes, o Rio Pomba apresentou vazões elevadas, com 898,13 metros cúbicos por segundo em Aperibé, 866,76 metros cúbicos por segundo em Pádua e 973,50 metros cúbicos por segundo em Cataguases, em Minas Gerais. Já Lagoa de Cima registrou cota de 5,38 metros e a Lagoa Feia, 2,43 metros, ambas em Campos.

O sábado amanheceu sem chuva e se mantém, com temperatura mínima de 22 graus e máxima de 29 graus, com umidade relativa do ar entre 60 por cento e 90 por cento. Não há previsão de chuva e a nebulosidade varia entre parcialmente nublado e nublado. “Estamos mantendo monitoramento permanente dos níveis dos rios da região”, reforça o secretário.