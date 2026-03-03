A placa foi descerrada pelo vice-prefeito Freder5ico Paes, secretária Tânia Alberto e Wladimir Garotinho - Foto César Ferreira/Divulgação

A placa foi descerrada pelo vice-prefeito Freder5ico Paes, secretária Tânia Alberto e Wladimir Garotinho Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 03/03/2026 19:07

Campos – “A reabertura desta escola em sede própria garante mais dignidade para estudantes, profissionais e amplia a capacidade de atendimento em uma área que aguardava novas vagas há anos”. Com estas palavras, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ). Inaugurou, nessa segunda-feira (2), a nova sede da Escola Municipal Professor Fernando de Andrade, antiga Combem, no Parque Guarus.

O governo municipal atendeu a uma antiga reivindicação da comunidade do bairro. De acordo com o prefeito, a obra foi executada por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), e marca a retomada das atividades em prédio próprio, após anos de funcionamento provisório.

A unidade passa a atender cerca de 600 alunos e amplia a oferta educacional na região. “Essa escola é um símbolo da região. Que todo mundo que vai trabalhar nessa nova unidade, cuidando das crianças, possa entender que este é um lugar de amor e pertencimento.; que possam acolher e cuidar para que as crianças tenham um futuro melhor, frisou Wladimir”.

O novo espaço conta com 11 salas de aula e setores organizados para pré-escola e ensino fundamental. A estrutura inclui brinquedoteca; laboratório de informática com espaço maker e robótica; sala de leitura; auditório e quadra coberta; banheiros adaptados; rampas e demais recursos de acessibilidade.

A secretária Tânia Alberto assinalou que até a definição de um nome para assumir a direção da escola, a gestão será feita pela equipe da subsecretaria de Ensino da Seduct: “Esta é uma grande escola, que vai abrigar crianças da Educação Infantil e do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental em tempo integral,”.

A diretora de Programas e Projetos da Seduct, Anna Karina Vieira de Azevedo Y Oviedo, pontuou que um dos destaques da nova sede é a inclusão de Laboratório de Informática, Espaço Maker e de Robótica: “Estes são muito mais do que espaços físicos na escola; são ambientes de inovação, criatividade e construção de conhecimento”.