Cláudio Castro e Wladimir definiram parceria para reparar os danos na ponte, causados pela cheia do Paraíba Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 04/03/2026 21:45

Campos – “Guarus terá um Batalhão de Polícia Militar (BPM) que vai atender à margem esquerda da cidade - até o Espírito Santo e São Francisco”, afirmou o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho. Nesta quarta-feira (4) ele participou do lançamento da pedra fundamental do 46º BPM, pelo governador Cláudio Castro, que também prometeu reformar a ponte Barcelos Martins, interditada com problema em um dos pilares.

A unidade está projetada para o subdistrito de Guarus, no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) do Parque Ceasa. O local será transformado em batalhão e uma escola cívico-militar, segundo o governador, que previu 90 dias para inaugurar o BPM e a entrega de toda estrutura até o final do ano.

Também servirá ao município de São Francisco de Itabapoana (atualmente atendido pelo 8º BPM de Campos), onde o índice de violência é considerado alto, principalmente patrocinado pelo tráfico de drogas. O projeto vem sendo articulado por Wladimir, desde 2015, quando era deputado federal, tendo por aliado o secretário de Habitação de Interesse Social do estado, deputado estadual licenciado Bruno Dauaire.

A prefeitura disponibilizou o local onde funcionava o Ciep municipalizado 332 - Pedro Álvares Cabral, na Terra Prometida, para a implantação do batalhão e a instalação da primeira Escola Cívico-Militar do município, que deve começar a funcionar ainda este ano.

“Lutamos para que Guarus tivesse um batalhão, por entender a importância que ele representa. Hoje é um dia importante para a segurança pública em nosso município”, ressaltou Wladimir enfatizando que com o batalhão e a Escola Cívico-Militar, as famílias vão ter paz para viver e criar seus filhos com dignidade.

FORÇA DO DIÁLOGO - O prefeito agradeceu ao governador, ao secretário de Polícia Militar, coronel Menezes, e a Bruno Dauaire pelo empenho: “Quando a gente trabalha em conjunto, quando a gente consegue dar as mãos, quem ganha é a cidade, é o povo. E, se eu estou aqui hoje, é porque eu acredito no diálogo, na parceria. Quando o resultado vem, melhoramos a vida do povo. E é assim que nós temos feito”.

Castro definiu prazo para inaugurar o 46º BPM: “Em 90 dias a gente inaugura e começamos a reforma do espaço para a implantação da Escola Cívico-Militar, que será a primeira em Campos. É uma demanda antiga dos moradores de Guarus e integra o conjunto de ações do governo do estado voltadas à ampliação da presença policial e ao reforço da estrutura de segurança no interior fluminense”.

Quanto à Ponte Barcelos Martins , o governador definiu que, na próxima semana, uma equipe de técnicos e engenheiros da Secretaria de Cidades vai estar em Campos para avaliar o quadro Martins. O secretário Douglas Ruas estava presente e recebeu, de Wladimir, um relatório da Defesa Civil Municipal sobre a situação da ponte, que teve um desnivelamento em um de seus vãos.

INFRAESTRUTURA - Ao comentar a parceria município-estado, o vice-prefeito Frederico Paes ressaltou: “Tivemos a oportunidade de falar com o governador hoje e ele prontamente aceitou e vai nos socorrer, de forma emergencial, na recuperação dessa ponte, que é muito importante para nosso município, pois nela atravessam por dia cerca de 30 mil trabalhadores”.

Guarus está situado à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, oposta ao centro da cidade, na região norte de Campos. O subdistrito possui uma área aproximada de 213,7 quilômetros quadrados ; tem mais de 120 mil habitantes; abriga o aeroporto Bartolomeu Lisandro) e a 2ª Companhia da Infantaria do Exército Brasileiro.

A área residencial e comercial é uma das maiores do município; faz divisa principalmente com o município de São Francisco de Itabapoana, ao qual supera quase três vezes em número de habitantes. Guarus é cortado pela BR-101, até Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo, uma das cidades capixabas limítrofes.