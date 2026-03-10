Wladimir Garotinho anunciou iniciativa nessa segunda-feira, com proposta de zerar a fila de esperas - Foto César Ferreira/Divulgação

Wladimir Garotinho anunciou iniciativa nessa segunda-feira, com proposta de zerar a fila de esperas Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 10/03/2026 15:02

Campos - Zerar a fila de espera por exames agendados no município. Esta é a proposta do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, ao anunciar um “Mutirão da Saúde” com 23 mil procedimentos, a partir da próxima segunda-feira (16). As ofertas são para colonoscopia, endoscopia, ultrassonografias (transvaginal, mamária e de partes moles) e mamografia.

A Secretaria de Saúde entrará em contato com pacientes que já estão na fila de espera, em ordem cronológica de registro no sistema, para agendamento de exames. “É importante ressaltar que a regulação de alguns exames é feita pelo governo do estado ou pela esfera federal, não pelo município”, observa Wladimir.

Quanto aos procedimentos sob responsabilidade da administração municipal, o prefeito assinala que serão priorizados no mutirão, com o objetivo de atender todos em quatro meses: “Pedimos que fiquem atentos ao telefone, pois serão feitas até três tentativas de contato, além do envio de mensagens”, alerta.

Não sendo concretizada a comunicação, a orientação é que o paciente compareça à Subsecretaria de Atenção Especializada em Saúde (antigo Núcleo de Regulação) para agendar o exame e realizar o procedimento necessário. Wladimir adianta que novo mutirão de cirurgias já está sendo articulado.

De acordo com o secretário Paulo Hirano, estão disponibilizados 1.700 exames de colonoscopia; 3.200 endoscopias digestivas altas; 6.000 ultrassonografias transvaginais; 2.500 ultrassonografias mamárias; 5.000 ultrassonografias de partes moles/axilas/complementares de mamas; e 5.000 mamografias.

Hirano realça que o objetivo é atender à demanda reprimida e melhorar a assistência ao público feminino: “Esse mutirão é mais um avanço significativo na saúde pública do nosso município, pois visa atender à demanda reprimida em exames complementares e especializados; faz parte da proposta do governo de zerar a fila de espera”.

FILAS MAIORES - O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e subsecretário de Atenção Especializada, Arthur Borges, explica que, em algumas situações, o aumento das filas de esperar é causado por mudanças nos critérios de rastreamento e diagnóstico. Ele cita entre os exemplos as colonoscopias.

“Até 2021, a recomendação para pacientes assintomáticos era a partir dos 50 anos; em 2021, essa idade foi reduzida para 45 anos em pacientes sem histórico familiar e 40 anos para aqueles com histórico familiar”, resume pontuando que a alteração gerou um acréscimo de pacientes na fila, especialmente em um período pós-pandemia.

“Da mesma forma, a ultrassonografia mamária a indicação era apenas para o ultrassom da mama”, reforça Borges enfatizando que, posteriormente, o exame passou a incluir também a avaliação das axilas: “A ultrassonografia mamária se tornou uma ferramenta diagnóstica importante”.

AGENDAMENTOS - O paciente com solicitação de exame registrada deve manter o cadastro atualizado, junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS), para que a Subsecretaria de Atenção Especializada em Saúde, possa entrar em contato. Para tanto, podem ser utilizados os números (22) 98179-4848; (22) 98173-0210; (22) 98177- 0236; (22) 98179-3377 e (22) 98173-0474.

A diretora de Atenção Ambulatorial e Policlínica, Rúbia Fonseca, frisa: “Pedimos que os pacientes salvem esses números, pois através deles serão comunicados os agendamentos de exames. A princípio, não é necessário que os pacientes compareçam ao núcleo. O contato inicial será feito pelos telefones”.

Rúbia ratifica que caso o paciente não receba contato do núcleo por ligação ou mensagem, ele deve procurar o núcleo para obter mais informações: “Para pacientes novos, a colonoscopia exige comparecimento ao núcleo para agendamento, enquanto os demais exames podem ser solicitados nas UBS”.