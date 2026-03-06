Marcela Moreira acompanhou equipe que avaliou, com Wladimir, medidas para recuperação da ponte - Foto César Ferreira/Divulgação

Marcela Moreira acompanhou equipe que avaliou, com Wladimir, medidas para recuperação da ponte Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 06/03/2026 18:34

Campos – Dois dias após o prefeito Wladimir Garotinho ter articulado, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a reforma da ponte Barcelos Martins, no centro de Campos dos Goytacazes, uma equipe da Secretaria Estadual das Cidades esteve no município, nesta sexta-feira (6), realizando uma vistoria técnica no local.

A subsecretária, Marcela Moreira, acompanhou e se reuniu com Wladimir para traçar a estratégia. A ponte é a principal travessia de ciclistas, motociclistas e pedestres do subdistrito de Guarus para a região da cidade e vice-versa. Está interditada desde o dia 28 de fevereiro, depois de o Rio Paraíba do Sul ultrapassar os 9,30 metros e provocar um abalo na estrutura de um dos pilares do vão central.

A equipe do estado realizou vistoria técnica, para avaliar as medidas necessárias para sua recuperação. Acompanharam os trabalhos os secretários municipais Alcemir Pascoutto (Defesa Civil), e Fábio Ribeiro (Obra, Urbanismo e Mobilidade, além do comandante da Guarda Civil Municipal, Wellington Levino.

Foram vistoriadas a superfície da ponte que sofreu o dano e parte inferior da estrutura, com auxílio de barcos. “Foi a primeira visita da equipe técnica da Secretaria de Estado de Cidades. A subsecretária Marcela Moreira veio junto. A análise está sendo feita, para que a gente possa começar o projeto, com muita responsabilidade, de recuperação dessa ponte”, comenta Fábio Ribeiro.

O secretário realça que a Barcelos Martins é um equipamento que muitos moradores da cidade utilizam: “Só de bicicleta, são mais de três mil ciclistas que passam por dia nessa ponte. Então todo mundo anseia que ela seja recuperada o mais rápido possível, mas a gente tem que ter essa responsabilidade. Tenho certeza que em breve a recuperação estará concluída”.

EMERGÊNCIA - Enquanto o problema não é superado, o prefeito decretou situação de emergência por 180 dias nas áreas do município de Campos afetadas por chuvas intensas. A publicação aconteceu nessa quinta-feira (5), em edição suplementar do Diário Oficial; leva em consideração a cheia do rio Paraíba do Sul, que ocasionou o desnivelamento de um dos pilares da Ponte Barcelos Martins e resultou na sua interdição.

Wladimir explica que o decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. Em caso de necessidade, está prevista adoção de medidas administrativas destinadas à proteção da população.

Como alternativas emergenciais, para pedestres, ciclistas e motociclistas, estão sendo indicadas as pontes Saturnino de Brito (da Lapa), Alair Ferreira e General Dutra. Já a Leonel Brizola (popularmente conhecida como Rosinha) não é indicada para pedestres e ciclistas. “A Guarda se faz presente nesse no local para poder preservar a vida das pessoas”, frisa o gerente de Trânsito e Transporte da unidade, Sérgio Lima Barreto.