Jorge Chinês, Manoel Tancredo e Gamboa são protagonistas ressaltados no trabalho iniciado por Leny Moraes - Foto Divulgação

Jorge Chinês, Manoel Tancredo e Gamboa são protagonistas ressaltados no trabalho iniciado por Leny Moraes Foto Divulgação

Publicado 07/03/2026 13:14 | Atualizado 07/03/2026 14:24

Campos – Terra de valorosos sambistas, de gente bamba. Assim é conhecido o município de Campos dos Goytacazes, o maior do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial , com marcas fortes no carnaval, considerado, durante décadas, um dos melhores do país. Tudo isso está formatado em pesquisa e vira documentário.

Por iniciativa da cantora, produtora e sambista Leny Moraes, a pesquisa teve início em 2003, quando ela visitou barracões de agremiações e escolas de samba da cidade. O jornalista Wellington Cordeiro (presidente da Associação de Imprensa Campista) e o músico Renato Arpoador embarcaram no desafio, a pesquisa ganhou projeção e virou documentário rico em detalhes.

Trata-se do média-metragem “Bambas da planície e seus baluartes”, resumido em cinco CDs, ressaltando compositores exclusivamente campistas e canções de representantes da “velha guarda”, entre eles Geraldo Gamboa, Manoel Tancredo e Jorge da Paz Almeida, conhecido na “roda” de samba como Jorge Chinês.

Em uma etapa mais avançada, agora a pesquisa é transformada em filme, que os campistas e quem mais se interessar terão oportunidades de acompanhar, a partir deste sábado (7), em séries, no evento Ressaca da Villa, com início às 15h, na Casa de Cultura Villa Maria, em Campos. A exibição começa às 19h; a produção cultural é patrocinada pela Lei Paulo Gustavo.

O carnaval de Campos esteve no auge entre 1970 e 1980; mas está fora da posição tradicional há cerca de uma década, queda provocada por acidentes climático e outros fatores fortes. Era uma das fontes de inspiração aos bambas do samba e à nova geração, com influências que, segundo pesquisadores, atravessaram as fronteiras do município.