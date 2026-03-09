Atendimento é feito no auditório do Conselho Municipal de Saúde, na sede da secretaria, das 8h às 15h - Foto César Ferreira/Divulgação

Campos - Candidatos aprovados no Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas do Programa Saúde da Família (PSF), em Campos dos Goytacazes (RJ) têm até sexta-feira (13) para realizarem a apresentação, verificação de documentos e exames médicos. A convocação está publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desde 11 de fevereiro.

O prazo começou a ser contado dia 23 de fevereiro; mas, dos 208 convocados somente 59 compareceram e efetivaram a entrega dos documentos e exames. O atendimento está sendo realizado, das 8h às 15h, no auditório do Conselho Municipal de Saúde, localizado na Rua Voluntários da Pátria nº 161/185, na sede da Secretaria de Saúde, onde são distribuídas 20 senhas diariamente.

Os candidatos devem apresentar Carteira de identidade; Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso); CPF (incluindo do cônjuge); Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino (entre 18 e 45 anos).

São exigidos, ainda, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso; Certidão de Nascimento e CPF (caso tenha) dos filhos menores de 14 anos; Cartão de Vacina; Cartão de Vacina dos filhos menores de cinco anos; Comprovante de Residência atual; Certidões Negativas emitidas pelo Detran, Justiça Federal, Polícia Federal, Justiça Estadual; Certidão Negativa de Improbidade Administrativa.

Também devem ser apresentados Cartão PIS/Pasep; Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido; Carteira do Respectivo Conselho e Recibo Atual (Categorias Regulamentadas); Declaração de vínculo empregatício com local de trabalho e carga horária discriminada a fim de apurar a compatibilidade constitucional; Declaração de Isenção de Imposto de Renda (caso não declare IR).

EXAMES MÉDICOS - Quem declara o IR precisa anexar cópia da última declaração apresentada à Secretaria da Receita Federal, acompanhada do respectivo recibo de entrega e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Esta etapa envolve os aprovados para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS), Técnico em Higiene Dental (THD), Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Consultório Dentário (ACD). Todos integrarão às equipes da Atenção Primária à Saúde.

Para serem contratados passarão pelos exames Hemograma completo com plaquetas, sorologia para Hepatite B (Anti-HBs e HBs-Ag) e Hepatite C (Anti-HCV); Raio-X de tórax (PA e perfil); eletrocardiograma (ECG). Estando tudo de acordo, serão encaminhados para o exame médico admissional.