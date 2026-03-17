Construção fica entre Campos e Quissamã, e o objetivo é transformar a região em um polo de serviços offshore, - Foto César Ferreira/Divulgação

Construção fica entre Campos e Quissamã, e o objetivo é transformar a região em um polo de serviços offshore, Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 17/03/2026 18:28

Campos – Focado no setor offshore e na reciclagem naval, o Complexo Logístico e Industrial Farol-Barra do Furado, entre os municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, ao norte do estado do Rio de Janeiro, está saindo do papel, depois de cerca de quase duas décadas de projetado. Trata-se de uma parceria público-privada, orçada em R$ 850 milhões, cuja pedra fundamental será lançada sábado (21), às 10h.

O investimento principal é privado, da BR Offshore, com retomada do projeto – que é focado em estaleiro para reparo, reciclagem de embarcações e descomissionamento de plataformas - articulada pelos prefeitos Wladimir Garotinho (Campos) e Marcelo Batista (Quissamã), com a proposta de integrar a região norte fluminense.

Há também previsão da instalação de outras empresas do setor no complexo, cujo objetivo é transformar a região em um polo de serviços offshore, gerando cerca de dois mil empregos diretos e indiretos. O cronograma define que as obras terão a duração de dois anos. A retomada foi anunciada por Wladimir no mês passado.

A construção do complexo foi proposta, oficialmente, em 2011, com início das obras previsto para o ano seguinte. Ficou combinado que a parte da infraestrutura caberia às prefeituras de Campos e Quissamã, com recursos financeiros estaduais e federais. O início aconteceu em 2012; mas uma série de fatores gerou a interrupção.

POOL DE BANCOS - O terminal portuário e estaleiro contempla as atividades em alto-mar do setor de petróleo e gás, na divisa dos dois municípios. A retomada da construção é reforçada com a entrada do Banco Fator na parceria. Segundo o presidente da BR Offshore, Ricardo Vianna, a entrada em operação deve acontecer até 2028.

Vianna explica que a Fator terá uma participação minoritária, porém, significativa, em razão de um “pool de bancos” que estará liderando na montagem de uma estruturação financeira. A expectativa é que seja financiado o máximo do total a ser investido no projeto como um todo.

O presidente adianta que está prevista a construção de um cais com até 900 metros lineares, para receber as plataformas instaladas em navios, a serem reciclados. Porém, ressalva que depende ainda de aprovação de leis específicas no Congresso Nacional.