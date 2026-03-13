Wladimir comenta que o parque representa um passo muito importante para o futuro da nossa cidade - Foto César Ferreira/Divulgação

Wladimir comenta que o parque representa um passo muito importante para o futuro da nossa cidade Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 13/03/2026 13:43

Campos – Projeto marcante do atual governo de Campos dos Goytacazes, com estrutura para ser classificado como “pulmão verde” do município, o Parque Ecológico da Cidade terá a segunda etapa inaugurada no final da semana, durante a realização do primeiro Domingo em Família do ano. A programação começa às 9h e vai até às 13h.

O parque é construído em uma área de 320 mil metros quadrados da Avenida Arthur Bernardes, próximo da Estrada do Contorno, sendo 10 hectares de Mata Atlântica. Resultado de parceria público-privada, a construção está projetada em oito etapas. A primeira fase englobou o serviço de terraplanagem e construção do pórtico de entrada.

A inauguração aconteceu no dia 28 de março de 2025; a próxima, a ser entregue domingo (15), consta de pavimentação e acessos integrados à Avenida Arthur Bernardes; calçadas externas; instalação das grades de fechamento frontal; e implantação de área gramada, assinala o prefeito Wladimir Garotinho.

“Esse parque representa um passo muito importante para o futuro da nossa cidade, criando uma grande área verde para as próximas gerações aproveitarem, cuidarem e se orgulharem.”, comenta Wladimir realçando: “ Já demos o primeiro e o segundo passo para tornar esse sonho realidade e seguimos acreditando que ele vai crescer ainda mais”.

O subsecretário de Urbanismo, Cláudio Valadares, explica que o espaço reúne conceitos sociais, econômicos, tecnológicos, de educação e, principalmente, de sustentabilidade. Ele aponta que o projeto é da prefeitura, em parceria com o curso de Arquitetura e Urbanismo dos Institutos Superiores de Ensino do Censa (Isecensa).

Valadares detalha que a construção prevê uma área com 100 mil metros de árvores nativas da Mata Atlântica, além de um centro administrativo, espaço gastronômico, pista de ciclismo e caminhada, pet parque, uma ampla área esportiva para diversas modalidades, brinquedos, espaço para grandes eventos e estacionamentos.

DOMINGO EM FAMÍLIA - A programação do Domingo em Família é coordenada pela Secretaria de Governo. O objetivo é garantir à população esporte, lazer, cultura e gastronomia. Visa também incentivar a convivência familiar e comunitária por meio da ocupação dos espaços públicos com atividades saudáveis.

O secretário Ruy Crispim orienta que, domingo, durante o evento, a Avenida Arthur Bernardes ficará fechada para o tráfego de veículos no trecho entre a BR 101 e a Avenida José Alves de Azevedo (Beira-Valão): “Estamos iniciando o calendário 2026 do Domingo em Família com essa edição especial de inauguração da segunda etapa do Parque Ecológico”.

Crispim ratifica que o programa tem o intuito de criar um espaço de convivência com atividades esportivas, culturais e gastronômicas, contando com a atuação de equipe de outras secretarias: “E o Domingo em Família tem muito a ver com a funcionalidade do espaço do Parque Ecológico, que está sendo criado justamente para que as famílias possam usufruir”.