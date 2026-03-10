Juliana Vieira é de Campos, tem 36 anos e acredita no sucesso da campanha em prol dela e de outros pacientes - Foto Divulgação

Juliana Vieira é de Campos, tem 36 anos e acredita no sucesso da campanha em prol dela e de outros pacientes Foto Divulgação

Publicado 10/03/2026 20:51

Campos - Uma corrente de solidariedade busca ampliar o número de pessoas cadastradas como doadoras no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), em apoio à enfermeira Juliana Vieira, 36 anos, em Campos dos Goytacazes (RJ). A campanha foi lançada nessa segunda-feira (9) e vai até domingo (15), por iniciativa da tia de Juliana, Fernanda Lima.

Estão engajados os motoclubes Insanos e Nação Motociclista e Motoclube de Campos. Está definido que o cadastro pode ser feito no hemocentro mais próximo da cidade do voluntário ou no regional, que funciona no Hospital Ferreira Machado, em Campos, das 7h às 15h30.

Embora o foco principal seja Juliana, ela acredita que a população que a mensagem alcançar possa se sensibilizar que a doação, que pode salvar pacientes que lutam contra doenças graves do sangue como a leucemia. Os organizadores ressaltam que o processo é rápido e simples, levando em média cerca de cinco minutos.

Basta apenas comparecer ao hemocentro, apresentar um documento de identificação e doar uma pequena amostra de sangue para a realização da tipagem genética. Estão aptas a se cadastrar pessoas entre 18 e 35 anos em boas condições de saúde, que não sejam pacientes oncológicos nem portadores de HPV ou HIV.

Embora não haja meta específica de cadastros, os organizadores enfatizam que “quanto mais pessoas se registrarem, maiores são as chances de encontrar compatibilidade para Juliana e também para outros pacientes que aguardam por um transplante”. A doação de medula óssea é fundamental no tratamento leucemias, linfoma, aplasia medular e outras doenças graves.

“Em muitos casos, o transplante representa a única possibilidade de cura.”, realçam resumindo que as células saudáveis do doador passam a funcionar como uma nova ‘fábrica de sangue’, podendo beneficiar pacientes com cerca de 80 tipos diferentes de doenças”. Mais informações podem ser obtidas diretamente com o Hemocentro do Hospital Ferreira Machado pelo telefone (22) 98175-2599.