Estudo foi apresentado pela Firjan, no início da semana, a representantes de Campos e São João da Barra - Foto Divulgação

Estudo foi apresentado pela Firjan, no início da semana, a representantes de Campos e São João da Barra Foto Divulgação

Publicado 12/03/2026 14:37

Campos – A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) acaba de apresentar o Mapa Rio Soft Power e Mapeamento da Industria Criativa no qual é avaliado o poder de influência e reputação de 20 municípios fluminenses a partir de dados econômicos, culturais, acadêmicos e simbólicos. Campos dos Goytacazes e São João da Barra são os destaques no ranking.

A iniciativa é considerada inédita no país; foi exposta, na sede da Firjan Norte Fluminense, em Campos, por Oswaldo Gama Neto e Paulo Vitor Ramalho, da Gerência Geral de Desenvolvimento e Inovação Empresarial, da Casa Firjan, responsáveis pelo estudo, segunda-feira (9) e terça (10) a representantes das prefeituras dos dois municípios.

Neto explica que o Mapa Rio Soft Power foi construído a partir do Produto Interno Bruto (PIB); PIB per capita; Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); densidade empresarial; densidade acadêmica; presença de indústrias criativas; histórico do município com a incorporação do Soft Power em seus produtos e serviços.

Foram considerados também os indicadores ativos tangíveis; ativos intangíveis; atores e articulações locais; cruzados com fatores culturais, históricos e identitários: “O estudo atua como um painel de inteligência para aumentar a competitividade do Rio, alinhando a percepção internacional à potência econômica real do estado”.

O pesquisador pontua que entender o Soft Power é entender como reputação e identidade também geram desenvolvimento socioeconômico e que as análises combinaram dados quantitativos de bases oficiais e também se inspiraram em referências internacionais como o Global Soft Power Index e o Nation Brands Index.

BOM NÍVEL - “Essas fontes trouxeram para a pesquisa a metodologia e a inspiração de índices mundiais, permitindo adaptar para a realidade fluminense parâmetros usados na medição do poder de influência de países e cidades no cenário global”, resume apontando que sete cidades entre as 20 pesquisadas já atingiram um bom nível de influência.

Segundo Neto, têm potencial para levar valores do Rio de Janeiro para o mundo: Niterói (100 pontos), Rio de Janeiro (92), Nova Friburgo (88), Petrópolis (84), Teresópolis (84), Angra dos Reis (80) e Campos dos Goytacazes (80). Todas combinam inovação e desempenho econômico sólido com densidade criativa e capacidade de atrair investimentos e talentos.

Na avaliação da secretária de Turismo de Campos, Patrícia Cordeiro, a apresentação do estudo chega em boa hora e certamente vai agregar na construção do plano municipal de turismo: “Será uma ferramenta que iremos utilizar e os dados com embasamento científico serão fortemente usados por nossas equipes”.

Patrícia ressalta que a utilização abrangerá inclusive a esfera estadual, assinalando: “Fazemos parte da Instância de Governança Regional (IGR) Costa Doce, onde também estamos elaborando planos para fortalecimento do turismo de negócios em que Campos se insere”.

DADOS RELEVANTES - O levantamento pode ser conferido na plataforma Observatório Firjan. Sobre Campos, está definido que o município se reinventa a cada ciclo; prosperou com o ciclo do açúcar e foi pioneira em inovações: “Com o declínio açucareiro, reinventou-se na exploração do petróleo da Bacia de Campos e, mais recentemente, no Porto do Açu”.

Outro fator relevante é a manutenção do protagonismo econômico na região e no estado, impulsionada principalmente pela indústria petrolífera, contando com setor de serviços expressivo e se beneficia do comércio local. Entre os pontos fortes e ativos são citados o Parque Estadual do Desengano, e o Geoparque Costões e Lagunas.

Quanto a São João da Barra, o município é classificado como berço do mar, da pesca e de novos horizontes: “Teve origem no século XVII com pescadores, prosperou com o açúcar, viveu o ciclo do café e se reinventou com o petróleo e o Porto do Açu. Sua trajetória é marcada por sucessivos ciclos produtivos, sempre conectados ao mar”.

Os dados realçam que atualmente a economia sanjoanense é impulsionada pelo Porto do Açu (um dos maiores complexos portuários e industriais da América Latina, localizado no município, além da exploração de petróleo. Outros fortes e ativos relacionados são a presença histórica da fábrica de bebidas Grupo Thoquino e a realização de um dos maiores carnavais do interior do estado.