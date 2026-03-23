Domingos Viana agora conta com nova rede de drenagem pluvial, asfalto, calçadas com acessibilidade e sinalização - Foto César Ferreira/Divulgação

Domingos Viana agora conta com nova rede de drenagem pluvial, asfalto, calçadas com acessibilidade e sinalização Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 23/03/2026 15:51

Campos – Marcando o início da semana de aniversário de Campos dos Goytacazes (RJ) - que completa 191 anos de elevação à cidade dia 28 de março -, o prefeito Wladimir Garotinho inaugurou, nesse domingo (22), a revitalização da Rua Domingos Viana, no Turfe Clube, com recursos do governo federal, por meio de emenda do deputado federal Júlio Lopes.

Wladimir ressalta que o projeto foi desenvolvido nos moldes do Bairro Legal e simboliza o compromisso do governo de Campos com o bem-estar da população, transformando a realidade dos moradores, que agora contam com nova rede de drenagem pluvial, asfalto, calçadas com acessibilidade e sinalização.

“Atuamos com recursos do município e também com o apoio dos governos estadual e federal; é uma integração que permite avançarmos com obras em diferentes regiões da cidade e promover melhorias para a população”, reforça comentando que é gratificante ver a Rua Domingos Viana transformada e entregue em um dia de descanso para as famílias.

“O que fizemos foi devolver o direito de ir e vir com segurança”, assinala enfatizando: “Com drenagem, acessibilidade e sinalização, garantimos que o morador tenha orgulho e tranquilidade para morar no bairro”. Focado na política de parcerias adotada desde a primeira gestão, o prefeito realça o retorno de trabalhar em parceria.

TRANSFORMAÇÃO - “Essa união de esforços é o que nos permite transformar a realidade das pessoas. Temos demonstrado isso desde o nosso primeiro governo”. Até o dia 28, por conta da “festa da cidade”, estão programadas 12 inaugurações em vários pontos do município. O cronograma deve ser anunciado nesta terça-feira (24).

“A obra faz parte do conjunto de investimentos realizados por meio da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade), em parceria com o governo federal, ratifica Wladimir lembrando que, antes da intervenção, a rua registrava alagamentos em períodos de chuva, chegando a ficar intransitável, causando transtornos a moradores, pedestres e motoristas.

Morador no bairro há 43 anos, o vereador Nildo Cardoso destaca que a reurbanização transforma a vida de quem mora na Rua Domingos Viana: “É muito importante quando se tem uma gestão comprometida e que dialoga com deputados e busca recursos para fazer o melhor para a população”.