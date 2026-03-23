Domingos Viana agora conta com nova rede de drenagem pluvial, asfalto, calçadas com acessibilidade e sinalização Foto César Ferreira/Divulgação
Revitalização de rua marca maratona de inaugurações em Campos
Entrega aconteceu nesse domingo, de uma série de 12, dentro da programação por conta dos 191 anos de aniversário da cidade
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Educação oficializa Comitê Pedagógico com publicação de regulamento
Comissão cuidará da educação do campo, escolar quilombola e da educação das comunidades da pesca artesanal
Defesa Civil acelera atividades focadas na recuperação da Barcelos Martins
No desdobramento das ações, técnicos verificaram o recalque sofrido pela ponte, para elaboração de um novo relatório
Programação com apoio de heliporto celebra 14 anos de parque ecológico
Celebração acontece no final de semana, no Farol de São Tomé; reserva ambiental fica entre Campos e São João da Barra
Complexo Logístico de R$ 850 milhões terá o lançamento oficial dia 21
Pedra fundamental será lançada em Barra do Furado; retomada do projeto foi anunciada pelo prefeito Wladimir em fevereiro
Domingo em Família marca inauguração de mais uma etapa do Parque Ecológico
Ao anunciar o evento, prefeito Wladimir Garotinho ressaltou a importância do parque para a população campista
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