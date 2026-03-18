Técnicos da empresa contratada pelo Estado, acompanhados de equipe da Defesa Civil, realizaram a batimetria Foto Rodrigo Silveira/Divulgação
governo estadual, articulada pelo prefeito Wladimir Garotinho.
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Técnicos da empresa contratada pelo Estado, acompanhados de equipe da Defesa Civil, realizaram a batimetria Foto Rodrigo Silveira/Divulgação
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