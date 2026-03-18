Técnicos da empresa contratada pelo Estado, acompanhados de equipe da Defesa Civil, realizaram a batimetria - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Técnicos da empresa contratada pelo Estado, acompanhados de equipe da Defesa Civil, realizaram a batimetria Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 18/03/2026 17:51 | Atualizado 18/03/2026 17:51

Campos - A recuperação da ponte Barcelos Martins, interditada após um de seus pilares sofrer um recalque, em fevereiro, pressionado pelas cheias do Rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goytacazes (RJ), é priorizada pela prefeitura. As providências acontecem em parceria com o

governo estadual, articulada pelo prefeito Wladimir Garotinho.

Na última segunda-feira (16), técnicos de empresa contratada pelo Estado realizaram a batimetria (procedimento que permite obter informações sobre as características físicas do fundo do rio ). O secretário de Defesa Civil de Campos, Alcemir Pascoutto, afirma que a equipe os equipamentos serão importantes agora definir o problema.

“As ferramentas são para passar a profundidade, verificar exatamente o recalque sofrido por essa ponte e a partir daí elaborar um novo relatório que será anexado aos que já estão sendo feitos aqui pelas equipes anteriores”, explica Pascoutto. Ele aponta que essa foi a terceira etapa de vistorias realizadas por equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Estado de Cidades.

“Tivemos a primeira etapa, que foi todo o estudo topográfico da ponte, essas oscilações para verificar se ela estabilizou ou não”, pontua acrescentando: “Essa foi a primeira etapa; já na última quarta-feira, nós recebemos a visita dos engenheiros que fizeram a análise de todos os pilares, das condições, do afastamento, medindo a espessura das ferragens”.

Segundo o secretário, todo tabuleiro da ponte foi analisado: “Tudo isso está sendo preparado, feito uma juntada, para que essas informações se transformem, então, num planejamento de ações aqui para a ponte”. O hidrógrafo Jorge da Silva frisa que foi feita a batimetria, cuja coleta de dados durou cerca de três horas.

“Nós coletamos dados de profundidades, amarrado à posição DGPS para representá-los na planta batimétrica, que será repassada ao Estado”, conclui Silva. Até que os trabalhos sejam concluídos, a ponte continua interditada; mas a prefeitura providenciou rotas alternativas para pedestres, ciclistas e motociclistas.