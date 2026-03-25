No dia a dia agente do CCZ atua em estratégia visando reduzir os focos do mosquito Transmissor da dengue Foto CCZ/Divulgação
CCZ mantém ações focadas no combate ao Aedes com base no Ovitrampas
As ações vêm sendo desenvolvidas meio também de mutirões nos locais com altos índices de infestação, no dia a dia
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Celebração dos 191 anos de Campos tem salários antecipados e inaugurações
Programação é cumprida por Wladimir e Frederico; fechamento será sábado, com "Adora Campos", na Praça do Santíssimo Salvador
Complexo Industrial Farol-Barra começa a sair do papel com pedra fundamental
Empreendimento está orçado em cerca de R$ 900 milhões; expectativa é gerar milhares de empregos diretos e indiretos
Revitalização de rua marca maratona de inaugurações em Campos
Entrega aconteceu nesse domingo, de uma série de 12, dentro da programação por conta dos 191 anos de aniversário da cidade
Educação oficializa Comitê Pedagógico com publicação de regulamento
Comissão cuidará da educação do campo, escolar quilombola e da educação das comunidades da pesca artesanal
Defesa Civil acelera atividades focadas na recuperação da Barcelos Martins
No desdobramento das ações, técnicos verificaram o recalque sofrido pela ponte, para elaboração de um novo relatório
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