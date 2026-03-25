No dia a dia agente do CCZ atua em estratégia visando reduzir os focos do mosquito Transmissor da dengue - Foto CCZ/Divulgação

No dia a dia agente do CCZ atua em estratégia visando reduzir os focos do mosquito Transmissor da dengue Foto CCZ/Divulgação

Publicado 25/03/2026 19:42

Campos – A dengue em Campos dos Goytacazes (RJ) está sob controle. Dados de março apontam que o índice é baixo, estimado em cerca de 3,6 casos por 100 mil habitantes. A constatação avaliada como resultado das ações de combate ao Aedes aegypti, transmissor da doença, pelo governo municipal.

No dia a dia, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vem monitorando e reduzindo os focos do mosquito, que também transmite Chikungunya e zika vírus. Uma das ferramentas é o Ovitrampas, utilizado na análise dos índices e direcionando ações de bloqueio específicas de controle nas localidades.

Segundo o coordenador do Programa de Controle de Vetores (PMCV) do CCZ, Claudemir Barcelos, as ações vêm sendo focadas em mutirões nos locais com altos índices de infestação, as chamadas áreas quentes: “Dessa forma, a equipe atua em cada localidade, concentrando esforços nos bairros com alta incidência”.

Barcelos explica que o planejamento atual está sendo adaptado às novas diretrizes do Ministério da Saúde, com foco no LIRAa (Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti), que será realizado em maio, e nos dados das armadilhas para mosquitos, que consistem na instalação de um vaso preto, preenchido com água e levedura de cerveja.

“O Ovitrampas fica parado simulando o ambiente perfeito, atraindo as fêmeas do vetor”, pontua o coordenador assinalando que “nele é inserida uma paleta de madeira (eucatex) que facilita a oviposição, que deve ser instalada a uma distância de 300 metros da outra. Após a coleta da amostragem, o agente realiza a contagem dos ovos”.

Na sequência é feita a identificação da espécie (Aedes albopictus ou Aedes aegypti), acrescenta Barcelos concluindo: “Com base nesse resultado, é calculado o Índice de Positividade de Ovitrampa (IPO), que indica o percentual de armadilhas positivas e o Índice de Densidade de Ovos (IDO), registrando o número médio de ovos por armadilhas positivas”.