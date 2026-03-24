Frederico e Wladimir cumprem agenda extensa até sábado, com uma série de inaugurações em várias localidades - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico e Wladimir cumprem agenda extensa até sábado, com uma série de inaugurações em várias localidades Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 24/03/2026 16:55

Campos – Pagamento dos servidores antecipado, mutirão de obras durante a semana e “Adora Campos”, sábado, na praça principal do município marcam as comemorações pelos 191 anos da elevação de Campos dos Goytacazes (RJ) à categoria de cidade. A programação foi confirmada nessa segunda-feira (23) pelo prefeito Wladimir Garotinho. Normalmente os salários são pagos no último dia do mês de vencimento; mas estarão depositados sexta-feira (27).

O prefeito assinala que a antecipação acontece em função das comemorações pelo aniversário da cidade, celebrado no dia 28 de março: “A medida reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização do servidor público, além de contribuir para o aquecimento da economia local neste período festivo. A programação será fechada sábado, com o ‘Adora Campos’, a partir das 18h, na Praça do Santíssimo Salvador”.

Até a data do aniversário, os dois estarão entregando obras nas áreas de saúde, lazer, social e infraestrutura: “Estamos celebrando os 191 anos de Campos com muito trabalho e resultados concretos para a população. Desde domingo (22), estamos fazendo entregas, como a nova Rua Domingos Viana, no Turf; e o Restaurante do Povo, nessa segunda”, pontua o prefeito.

Wladimir enfatiza que são investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida da população, com melhorias na saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Ele acrescenta que na noite dessa segunda-feira foi inaugurada a ampliação e reforma da Escola Municipal Alva Doralice Ribeiro de Castro, em Santa Cruz.

POSTO DE URGÊNCIA - “Nesta quarta-feira (25), será lançada a pedra fundamental do Ceascam (Centro de Abastecimento e Polo Agroalimentar de Campos), projeto de reativação da antiga Ceasa, em Guarus, que visa se tornar um moderno centro de distribuição alimentar, atendendo milhares de produtores de Campos e região”, aponta listando também a revitalização da Praça Frei Idelfonso, em Dores de Macabu, sexta-feira (26).

“Ainda na véspera do aniversário da cidade, às 11h, será inaugurado o Centro Especializado de Curativos do Hospital São José e, às 18h, entregaremos a Unidade Pré-Hospitalar de Morro do Coco, que vai oferecer atendimento 24 horas”, realça o prefeito concluindo que No dia 28 a programação começa cedo, com a inauguração do Posto de Urgência Central, na Saldanha Marinho.

“Às 16h, será entregue o Bairro Legal no Parque Prado, na região da Penha. Para fechar a programação de aniversário, a 8ª edição do Festival Adora Campos vai movimentar a Praça do Santíssimo Salvador com o cantor gospel Samuel Messias e ministérios locais”, conclui Wladimir. “Essa série de inaugurações mostra o nosso compromisso com cada região de Campos.”, comenta Frederico.

ADORA CAMPOS - “Estamos levando melhorias tanto para a área central quanto para o interior, garantindo mais dignidade e oportunidades para toda a população”, reforça o vice-prefeito. A série de inaugurações conta com participação dele, que deve assumir o governo nos próximos dias, em razão da saída de Wladimir para concorrer às próximas eleições.

O ponto alto do dia da cidade é a 8ª edição do Adora Campos, tendo como atração Samuel

Messias, um dos principais cantores do segmento gospel brasileiro, além de ministérios locais, a partir das 18h. O festival é organizado pelo governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL).

Coordenador do evento, Ruan Barros comemora: “É de uma grande alegria para a gente poder trazer o Samuel Assis no Festival Adora Campos, um movimento que reúne tantas famílias e jovens de diferentes igrejas e congregações da nossa cidade”. Ele acredita que a música, os louvores e a fé do artista gospel, com certeza, vão proporcionar uma noite de adoração no dia 28 de março”.