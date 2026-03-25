Frederico Paes, Nildo Cardoso e Wladimir comemoram a consolidação do projeto, em área da antiga Ceasa - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes, Nildo Cardoso e Wladimir comemoram a consolidação do projeto, em área da antiga Ceasa Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 25/03/2026 21:49 | Atualizado 25/03/2026 21:49

Campos - Transformar o município em um importante entreposto regional de distribuição e comercialização de alimentos, atendendo produtores de todo norte/noroeste do estado do Rio de Janeiro. A proposta é focada na Central de Abastecimento de Campos dos Goytacazes (Ceascam), cuja pedra fundamental foi lançada nesta quarta-feira (25) pelo prefeito Wladimir Garotinho.

Com capacidade para atender mais de 50 mil produtores rurais, o Ceascam será construído com recursos de emendas parlamentares; a licitação deve ter início nos próximos dias. O empreendimento está projetado para a área da antiga Central de Abastecimento (Ceasa), no subdistrito de Guarus e já conta com Licença Ambiental de Instalação.

Wladimir considera o projeto fundamental para sustentar a arrancada do desenvolvimento de Campos desenvolvimento econômico de Campos e da região: “Eu sempre disse, ao longo do meu governo, que tínhamos duas grandes oportunidades de desenvolvimento: o complexo Farol-Barra do Furado e a Central de Abastecimento”, ressalta pontuando: “Conseguimos que ambos avancem ao mesmo tempo”.

O prefeito comemora o passo importante para o investimento: “O futuro da região vai passar pelo Farol-Barra e o Ceascam, que vão gerar emprego, renda e novas oportunidades. Plantamos a semente e agora é continuar trabalhando para que isso cresça e floresça. Então, a gente precisa celebrar esse momento, porque o Ceascam é um projeto estruturante não só para Campos, mas para toda nossa região”, afirmou o prefeito”.

MARCO HISTÓRICO - O vice-prefeito Frederico Paes ratifica o otimismo de Wladimir e comenta a importância da integração entre agricultura e desenvolvimento econômico: “Não existe região rica sem uma agricultura forte. O produtor sabe produzir, mas precisa de apoio e estrutura. O Ceascam vem exatamente para isso”.

Frederico realça que o Ceascam em Guarus tem um potencial significativo, com aeroporto próximo e o Porto do Açu (instalado em São João da Barra) na região: “Esse projeto será um marco histórico para o desenvolvimento, gerando emprego e promovendo uma distribuição de renda mais justa”. Na avaliação do secretário de Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Alfredo

Dieguez, o empreendimento terá impacto direto na economia regional e no preço dos alimentos.

“O Ceascam vai atender não só Campos, mas todo o norte e noroeste fluminense, fortalecendo pequenos e médios produtores”. Outro ponto que Dieguez considera é a redução da ação de atravessadores: “O projeto irá garantir que os produtos cheguem com preço competitivo, podendo ser de 20% a 30% mais baratos”.

LUTA DE 14 ANOS - A previsão é que a central esteja funcionando dentro de três anos. Autor do projeto e ex-secretário de Abastecimento, o vereador Nildo Cardoso lutou junto com Wladimir para tirar a proposta do papel: “Tudo o que consumimos vem do agro. Há 14 anos buscamos implantar o Ceascam em Campos”.

Para tanto, o vereados percorreu diversas cidades em diferentes estados, acompanhando modelos de funcionamento das respectivas centrais de abastecimento: “Hoje é um dia histórico para Campos e região; o Ceascam vai oferecer à população a oportunidade de comprar aqui mesmo, mas também permitirá a comercialização de produtos vindos de todo o Brasil”.

Entre as autoridades, também estavam presentes ao lançamento da pedra fundamental: a primeira-dama de Campos, Tassiana Oliveira; secretário de Agricultura Almy Júnior; o vice-prefeito de São Francisco de Itabapoana , Renato Roxinho; secretária de Agricultura de São João da Barra, Fabiana Santos; secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Renda de Cardoso Moreira, Elias Rocha; presidente da Carjopa, Nilson Athaíde; e vereadores de Campos.