Wladimir lembrou que a unidade começou a ser construída na gestão Rosinha Garotinho e ele prometeu concluir - Foto César Ferreira/Divulgação

Wladimir lembrou que a unidade começou a ser construída na gestão Rosinha Garotinho e ele prometeu concluir Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 31/03/2026 17:08 | Atualizado 31/03/2026 17:18

Campos - "Minha mãe iniciou essa obra; infelizmente, não foi possível que ela a concluísse, e o prefeito que a sucedeu não deu continuidade, permitindo que se deteriorasse com o tempo. Eu me comprometi com os moradores do Aeroporto a abrir esta unidade, caso fosse eleito prefeito. Hoje, estou aqui para dar início a esse projeto".

A manifestação é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, ao inaugurar, nessa segunda-feira (30), a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jocília Terra dos Santos, no Jardim Aeroporto, em Guarus, cuja construção teve início quando a mãe dele, Rosinha Garotinho, era prefeita, em 2016. Era “sonho antigo” dos moradores.

Contando com duas equipes completas de Estratégia Saúde da Família (ESF) e odontologia, a unidade tem capacidade para atender ao bairro e adjacências. Além de Wladimir, participaram da solenidade o vice-prefeito, Frederico Paes; a primeira-dama, Tassiana Oliveira; secretário de Saúde, Paulo Hirano; vereadores; e moradores do bairro e das proximidades.

“Esta, assim como todas as obras entregues pela nossa gestão, representa o resultado de muito trabalho, confirmando que, após a conclusão, a unidade está preparada para atender a população local e toda região”, assinalou Wladimir enfatizando que investir em saúde é prioridade desde o seu primeiro mandato.

Frederico Paes ratificou que a atenção primária atua de forma preventiva e abrangente, acompanhando as famílias em seus lares, buscando a promoção da saúde e a prevenção de doenças: “A união de esforços é crucial para o sucesso das iniciativas em prol da população. Agradeço a Deus por nos permitir realizar ações que beneficiam a população”.

MAIS UM AVANÇO - De acordo com o secretário de Saúde, Paulo Hirano, a cobertura da atenção primária, que era 6% no início do governo, já ultrapassa 60% e a meta é atingir 80% este ano: "Celebramos mais um importante avanço de Campos na expansão da Atenção Primária à Saúde. Avançamos no cuidado à população, com as portas abertas”.

O secretário realçou que também foi iniciado um fluxo assistencial na atenção primária, na atenção especializada, na rede de urgência e emergência e nos hospitais: “A estrutura da unidade dispõe de recepção, setor administrativo, consultórios médicos e odontológicos, salas de vacinação, curativos e coleta de exames, farmácia, copa e sanitários, entre outras dependências”.

Hirano acrescentou que cada equipe é composta por médico (generalista ou de família), enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS), além de uma equipe completa de saúde bucal. “Este é mais um grande passo para o nosso município. Ainda há demandas a serem cuidadas; mas nunca uma administração investiu tanto em saúde como a de Wladimir Garotinho”.