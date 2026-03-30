A Feira da Agricultura Familiar e do Pescado já faz parte do calendário tradicional do município na Semana Santa - Foto Divulgação

A Feira da Agricultura Familiar e do Pescado já faz parte do calendário tradicional do município na Semana Santa Foto Divulgação

Publicado 30/03/2026 17:04

Campos – Quem mora em Campos dos Goytacazes (RJ) e pretende consumir peixes e frutos do mar frescos e a preços acessíveis, para manter a tradição da Semana Santa, de não consumir carne vermelha na Sexta-Feira da Paixão (3), terá à disposição, a partir de quinta-feira (2), a tradicional Feira da Agricultura Familiar e do Pescado.

Promovida pelo governo municipal – por meio da Secretaria de Abastecimento, Aquicultura e Pesca, em parceria com a de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural -, a iniciativa visa incentivar a comercialização direta entre produtores, pescadores e consumidores. Doze barracas estarão instaladas na Rua Antônio Alves Cordeiro, conhecida como Rua das Palmeiras.

A feira contará com seis bancas para vendas de hortaliças e hortigranjeiros produzidos por agricultores familiares, além de duas praças de alimentação com pratos preparados à base de frutos do mar. Segundo o subsecretário de Aquicultura, Hans Muylaert, entre as espécies de peixes a serem colocadas à venda estão cação, traíra, tilápia, corvina, pescadinha, anchova.

Já as opções gastronômicas terão quitutes como quibe de peixe, bolinho de aipim com camarão, pastel e outras receitas tradicionais preparadas especialmente para o período da Semana Santa. “Outra atração da feira será um estande destinado à distribuição de peixes ornamentais, iniciativa que costuma atrair a atenção das famílias e das crianças que visitam o evento”.

Muylaert destaca a importância da iniciativa para valorizar quem produz no município: “A nossa missão na secretaria é garantir que o esforço de quem produz no campo e nas águas de Campos se transforme em prosperidade. Ao incentivarmos o produtor local e facilitarmos sua presença nesta feira, estamos encurtando a distância entre a produção e a mesa do cidadão”.

MANTIDA A TRADIÇÃO - Na avaliação do subsecretário, a feira garante um pescado fresco, de qualidade superior e mantém o giro financeiro dentro do município, fortalecendo a economia de base: “A Feira da Agricultura Familiar e do Pescado já faz parte do calendário tradicional do município durante a Semana Santa e representa uma oportunidade importante de geração de renda para produtores e pescadores locais, além de garantir à população acesso a alimentos

frescos e de qualidade”.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural, Almy Junior, explica que em edições anteriores, a feira foi realizada durante três dias: “Neste ano, será concentrado em dois dias, mantendo a tradição e a expectativa de grande movimentação de público. “Eventos como esse aproximam o produtor e o pescador da população, criando uma oportunidade direta de comercialização”.

Junior destaca a iniciativa como uma forma de valorizar quem produz, movimentar a economia local e garantir que alimentos frescos e de qualidade cheguem à mesa das famílias campistas, especialmente em um período tão tradicional como a Semana Santa: “Deixo aqui o meu convite para que a população participe e prestigie nossos pescadores e agricultores”.