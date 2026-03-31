Anna Franthesca resume que um dos objetivos é fortalecer a produção cultural municipal e regional - Foto Divulgação

Anna Franthesca resume que um dos objetivos é fortalecer a produção cultural municipal e regional Foto Divulgação

Publicado 31/03/2026 15:18

Campos - Arte de rua, inclusão e formação com foco no protagonismo feminino. Este é o resumo do Festival Efeito, pelo terceiro ano programado para Campos dos Goytacazes (RJ), na Edição Del@s, de dois a 24 de maio. As inscrições para a residência artística serão abertas quinta-feira (2) e vão até 20 de abril.

O interessado deve recorrer ao link, disponível através do endereço https://linktr.ee/efeitodelas, ou na rede social do festival. De acordo com a organização do evento, trata-se de um projeto de artes visuais urbanas que transforma o espaço público em galeria a céu aberto, incentivando o surgimento de novos talentos e fortalecendo a produção cultural local e regional.

“O Festival possui uma programação ampla que inclui produção de murais urbanos, oficinas formativas gratuitas e apresentações multilinguagens de encerramento, com o objetivo de conectar diferentes linguagens artísticas”, resume apontando que a residência artística terá um total de 90 horas em artes visuais urbanas.

Essa fase é destinada à produção de dois painéis de arte grafitti, com área aproximada de 700 metros quadrados: “A produção coletiva pretende transformar a ponte Leonel Brizola (conhecida como ponte Rosinha) em uma galeria de arte a céu aberto, ressignificando o espaço urbano como território de criação coletiva, pertencimento e acesso à cultura”, relata

Anna Franthesca, gestora do projeto e curadora do Festival Efeito.

OFICINAS FORMATIVAS - Franthesca pontua que as atividades serão conduzidas pela artista pernambucana Juliana Fervo, referência nacional nas artes visuais urbanas: “No final do festival, será realizado um evento de entrega do projeto com apresentação musical e uma ação de live paint (pintura ao vivo), resultando na produção de quatro obras criadas pelas artistas”.

Constam ainda da programação duas oficinas formativas abertas ao público, nos dias nove e 16 de maio (sábados), das 14h às 16h; todas gratuitas, com 10 vagas por turma. As inscrições para as oficinas estarão abertas de 21 a 26 de abril, no mesmo link da residência artística. O festival foi contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e tem apoio da concessionária Águas do Paraíba.

Franthesca comenta que, este ano, o Festival Efeito afirma mais uma vez seu compromisso com a diversidade ao priorizar o protagonismo de mulheres artistas, especialmente negras, LGBTQIAPN+ e com deficiência, ampliando a representatividade na cena cultural do interior fluminense.