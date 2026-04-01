Frederico Paes diz que enquanto tiver sangue correndo irá honrar a confiança depositada nele por Wladimir - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes diz que enquanto tiver sangue correndo irá honrar a confiança depositada nele por Wladimir Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 01/04/2026 15:21

Campos – Nesta quinta-feira (2), o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, deixa o cargo, para articular candidatura à Câmara dos Deputados, onde já atuou defendendo interesses principalmente do interior do estado do Rio de Janeiro. Ele transmitirá o cargo ao vice, Frederico Paes, às 9h, em cerimônia no Teatro Trianon. “Faço isso por amor à minha cidade”, resume.

Até tomar a decisão, Wladimir ouviu familiares e o grupo político. Ele vinha sendo sondado para outros cargos, como governador e vice; mas afirma que a opção por uma pré-candidatura a deputado federal foi consensual, já com proposta definida de lutar pelo desenvolvimento regional como um todo. “Eu amo ser prefeito; mas o amor pela minha cidade me leva a buscar o retorno a Brasília com mandato de deputado”, justifica.

Segunda-feira (30) o prefeito tornou público o comunicado da decisão: “Queridos amigos e companheiros de caminhada, comunico oficialmente que estarei renunciando ao mandato de prefeito no próximo dia dois, para uma nova missão pela nossa cidade e pela nossa região. A decisão foi com base na escuta e com muitas lágrimas, mas pautada no interesse coletivo”.

Wladimir argumenta que o cenário atual impõe a necessidade de um representante forte em Brasília que resolva problemas estruturantes: “É para que o nosso grupo político consiga continuar entregando resultados e executando políticas públicas que transformem a vida das pessoas, como fizemos até aqui. Ajudem Frederico a seguir em frente, eu o conheço há 25 anos e sei que ele é uma pessoa do bem e muito capaz”.

ATUAÇÃO CONECTADA - Concluindo, o prefeito assinala: “Muita gratidão a todos por tudo que vivemos e construímos. Me perdoem, do fundo do coração, pelos erros que cometi; sou um ser humano como todos. Teremos uma cerimônia formal de transmissão de cargo, conto com a presença de vocês“.

Paes afirma que enquanto tiver sangue correndo irá honrar a confiança depositada nele por Wladimir. Desde a primeira gestão, os dois demonstravam conexão permanente na busca de alternativas administrativas priorizando o interesse público como um todo. Em algumas oportunidades, o vice assumiu o governo, quando Wladimir tirou licenças para viajar com a família.

A última vez em que Paes esteve à frente da administração foi no final de 2025. Ao assumir, ele declarou: “Neste período da licença do prefeito Wladimir, vamos manter o planejamento do município, com foco em cuidar de pessoas, construir resultados com diálogo, parcerias e gestão, e atuar na busca da geração de desenvolvimento econômico e social”.