Frederico Paes diz que enquanto tiver sangue correndo irá honrar a confiança depositada nele por Wladimir Foto César Ferreira/Divulgação
Wladimir transmite cargo de prefeito e reafirma amor por Campos
Solenidade acontece na manhã desta quinta-feira, no Teatro Trianon; prefeito renuncia para concorrer à Câmara Federal
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UBSF entregue por prefeito em bairro de Guarus atendeu a "sonho antigo"
Inauguração aconteceu na noite dessa segunda-feira; unidade conta com duas equipes de Estratégia Saúde da Família
Festival Efeito une artes visuais de rua em Campos, focado nos novos talentos
Inscrições são grátis; evento acontece pelo terceiro ano na cidade, transformando espaço público em galeria a céu aberto
Feira da Agricultura Familiar e Pescado é tradição durante a Semana Santa
Está programada para quinta e sexta-feira, na Rua das Palmeiras, reunindo pescadores e agricultores com produtos frescos
Tribunal de Justiça confirma legalidade e garante concurso da Educação
Presidente do TJRJ derruba a suspensão anterior do certame e reafirma a legalidade do edital conduzido pela atual gestão
Unidades de saúde referências marcam programação pelos 191 anos de Campos
Inauguração de Centro de Tratamento de Feridas aconteceu nesta sexta-feira; no dia da cidade será entregue o PU Central
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