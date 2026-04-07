A ação focada na Páscoa aconteceu no entorno do aeroporto, sábado, reunindo crianças e os familiares - Foto Divulgação

A ação focada na Páscoa aconteceu no entorno do aeroporto, sábado, reunindo crianças e os familiares Foto Divulgação

Publicado 07/04/2026 14:14

Campos - A Páscoa não passou em branco na rotina da Infra Aeroportos (Infra), administradora do Aeroporto Bartolomeu Lisandro e do Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ). No sábado (4), a empresa realizou a doação de caixas de bombons para crianças atendidas pelo Projeto Despertar, que atua com famílias em situação de vulnerabilidade social.

A ação aconteceu no entorno do aeroporto, no subdistrito de Guarus, pelo terceiro ano consecutivo, reforçando a relação do aeródromo com as comunidades vizinhas assinala o superintendente do Bartolomeu Lisandro, Samuel Ferraz. Ele afirma que a proposta é manter uma atuação que vá além da operação.

“Nosso compromisso não se limita à infraestrutura. Estar próximo da comunidade e contribuir de forma contínua também faz parte da nossa responsabilidade”, ratifica Ferraz frisando: “A gente entende que o aeroporto está inserido em um território, com pessoas ao redor, e ações como essa são uma forma de manter esse vínculo ativo, não só em datas específicas, mas ao longo do ano”.

O coordenador do Despertar, Cassyo Azevedo, destaca que o projeto é reconhecido pela atuação com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, por meio de atividades culturais e educativas; cerca de 200 pessoas, entre atendidos e familiares, foram beneficiadas pela ação referente à Páscoa deste ano.

“Mais do que a doação, essa presença constante faz diferença para quem está envolvido”, observa Azevedo realçando: “Quando a gente tem um parceiro que se mantém ao longo do tempo, isso traz mais segurança para o nosso trabalho e para as famílias que atendemos. São ações que têm um impacto muito significativo no dia a dia das crianças”.