Frederico Paes acompanha os trabalhos no Novo Eldorado e diz que a proposta é garantir tranquilidade à população - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes acompanha os trabalhos no Novo Eldorado e diz que a proposta é garantir tranquilidade à população Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 10/04/2026 12:11

Campos – Evitar alagamentos em dias de chuva é a proposta reforçada do governo de Campos dos Goytacazes (RJ), ao desdobrar as ações focadas na limpeza de canais, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural, em conjunto com a Superintendência de Limpeza Pública. O prefeito Frederico Paes acompanha os trabalhos.

Nessa quinta-feira (9), Paes esteve o Parque Novo Eldorado, onde as equipes estão atuando no canal Bem Bem para reforçar a segurança hídrica local e de moradores do bairro: “As ações estão sendo desenvolvidas em todo o bairro. Com o nosso pessoal, observamos que, na época das chuvas, esse canal não permite a drenagem de toda a região”.

O prefeito explica que a limpeza é feita também no entorno, para que o canal drene as águas pluviais: “Já foi feita uma obra de drenagem no local; porém, o canal voltou a ficar assoreado, comprometendo o escoamento da água. Então, com a limpeza, a gente vai garantir tranquilidade para a população”.

O secretário de Agricultura, Almy Junior, ratifica: “Estamos levando o programa de Segurança Hídrica da prefeitura para o no Novo Eldorado. O prefeito Frederico Paes está dando continuidade ao que o ex-prefeito Wladimir fez, ampliando o programa. A gente quer alagamento zero na cidade e nós temos um canal chamado de Bem Bem assoreado e que acaba causando inundação no local”.

Junior adianta que há necessidade de trabalhar em outras partes: “A segurança hídrica depende também do que a população faz, porque o descarte irregular de lixo provoca muito assoreamento do sistema de drenagem. Então, nós vamos trabalhar com o compromisso futuro de que essas lagoas todas serão desassoreadas para que não tenhamos mais inundação na casa daqueles que moram próximos”.