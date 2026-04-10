Frederico Paes acompanha os trabalhos no Novo Eldorado e diz que a proposta é garantir tranquilidade à população Foto César Ferreira/Divulgação
Segurança hídrica é priorizada por meio da limpeza de canal em Campos
Ações são da Secretaria de Agricultura, em conjunto com a Superintendência de Limpeza Pública; visam evitar alagamentos
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Campos Fight chega à 4ª edição, focando a projeção do muay thai e o social
Evento está programado para domingo, na Escola municipalizada Alcindor Bessa, em Campos dos Goytacazes
União contra nova Lei dos royalties é reforçada junto ao governador
Liderados pela Ompetro, prefeitos de municípios produtores entregaram estudo sobre efeitos da mudança a Ricardo Couto
OAB-RJ e município debatem revisão do teto de RPV visando melhorias
Tratativas começaram dias antes de o então prefeito, Wladimir Garotinho, renunciar para participar das próximas eleições
Aeroporto participa de ação para marcar a Páscoa, junto com projeto social
Cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade ,atendidas pelo projeto Despertar foram envolvidas
Julgamento da nova Lei dos Royalties no STF reacende alerta no estado do Rio
Pauta está prevista para seis de maio, em plenário; Ompetro e lideranças se reúnem com governador interino nesta terça-feira
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