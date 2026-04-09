July Gomide tem 28 anos e está cotada para transformar toda a agilidade em vantagem técnica no ringue - Foto Divulgação

July Gomide tem 28 anos e está cotada para transformar toda a agilidade em vantagem técnica no ringue Foto Divulgação

Publicado 09/04/2026 18:30

Campos – Pelo quarto ano, uma equipe independente de profissionais do muay thai quem (boxe tailandês), realiza o Campos Fight. Será no próximo domingo (12), na Escola municipalizada Alcindor Bessa, em Campos dos Goytacazes (RJ), com início às 9h. A entrada é um quilo de alimento, focada em famílias em situação de vulnerabilidade social .

A organização é dos atletas Alan Florencio e Lucas Malafaia. “O objetivo é promover o muay thai – arte marcial milenar da Tailândia - no interior, além de revelar novos talentos e dar oportunidade para atletas iniciantes, amadores, semiprofissionais, e profissionais”, explica Florencio assinalando que os participantes são divididos por categorias de peso, idade e nível técnico.

“A realização em uma escola tem como finalidade aproximar o esporte da comunidade, facilitando o acesso do público e dos atletas, além de utilizar um espaço seguro e conhecido pela população, reforçando o papel social do evento. A entrada é um quilo de alimento”, pontua o organizador acrescentando que haverá medalha para os dois primeiro lugares e disputa de cinturão.

O evento tem apoio do governo municipais, do Projeto Esporte é Vida e da iniciativa privada; é aberto a todos os municípios fluminenses. Uma das confirmadas é July Gomides , de Macaé. Ela é apontada como um dos grandes destaques da programação, na categoria até 50 quilos; representa a Brave House e terá como adversária Esther Silva, da equipe Star Fighters.

GRANDE DESTAQUE - Com 28 anos de idade, Gomides é treinada por Rodrigo Souza, que aposta na técnica apurada e agilidade da macaense para consolidar o nome da equipe no cenário regional: “A July é uma atleta extremamente dedicada. Estamos focados em transformar toda a agilidade em vantagem técnica no ringue”.

O treinador diz que não tem dúvidas de que Gomides mostrará a força e a garra que a Brave House representa na região. Sobre o cunho social, ele comenta que é um compromisso da organização: “O acesso ao evento será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível”.

Souza enfatiza que a iniciativa visa transformar a paixão pelo esporte em apoio direto às famílias em situação de vulnerabilidade na região: “Não apenas o esporte e lazer; mas o evento busca unir a comunidade em torno de uma causa nobre enquanto prestigiam os talentos do muay thai”.