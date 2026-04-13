Orlando Portugal comemora os números expressivos e ressalta o protagonismo do público feminino - Foto Divulgação

Orlando Portugal comemora os números expressivos e ressalta o protagonismo do público feminino Foto Divulgação

Publicado 13/04/2026 17:50

Campos – O público feminino lidera o ranking das propostas aprovadas pelo Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam), representando 61% dos créditos liberados no primeiro trimestre de 2026. Na avaliação por setores, o de serviços liderou, com 45% das operações, seguido pelo comércio (42%) e produção (13%).

“O governo municipal encerrou o primeiro trimestre de 2026 com números expressivos que reafirmam o papel do Fundecam como motor do crescimento local; foi liberado um total de R$ 776.500 em créditos”, ratifica o presidente do órgão, Orlando Portugal, que celebra o alcance dos investimentos e o protagonismo das mulheres.

“Esses números mostram que o campista confia no Fundecam para tirar seus projetos do papel. São mais de R$ 700 mil que circulam no comércio e nos serviços da nossa cidade, gerando renda e novas oportunidades”, comenta confirmando que o público feminino segue como protagonista, representando 61% das propostas aprovadas no período.

De acordo com o presidente, o levantamento demonstra que a linha Fundecam Empreendedor seguiu como a mais procurada para impulsionar os pequenos negócios, somada ao destaque importante na adesão ao Fundetáxi, voltado para a modernização da frota municipal: “Outro dado positivo é o fomento ao novo empreendedorismo no município”.

Nesse quesito, está constatado que 68% dos contratos realizados no período foram para novos negócios. O interessado em pegar um crédito com juros baixos para fortalecer o seu negócio pode entrar em contato diretamente na sede do Fundecam (nos altos da Rodoviária Roberto Silveira), de segunda a sexta, das 9h às 17h; ou pelo telefone/WhatsApp (22) 98829-4105.