Vistoria de ônibus, vans e táxis recebe reforço através do IMTT em Campos

O IMTT orienta que os responsáveis pelos veículos devem estar atentos aos prazos, de acordo com finais das placas - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

O IMTT orienta que os responsáveis pelos veículos devem estar atentos aos prazos, de acordo com finais das placas Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 13/04/2026 16:36

Campos - Ônibus, vans, transporte escolar e táxis estão na mira do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), em Campos dos Goytacazes (RJ). Todos terão de passar por vistorias, que acontecem anualmente, de acordo com calendário divulgado em janeiro. Os prazos variam de acordo com o final das placas dos veículos.



A Portaria (nº 02/2026) prevê que os veículos com placa final entre 0 e 2 tiveram até o dia 31 de março para serem vistoriados; enquanto os com final de placa entre 3 e 4 têm até o dia 29 de maio para realizarem o procedimento. Quanto aos de placas terminadas entre 5 e 6 deverão ser vistoriados até 30 de junho e os entre 7 e 9 terão o prazo até 31 de julho.



O IMTT ratifica que os responsáveis pelos modais do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, Transporte Escolar, Serviço de Transporte Alimentador de Passageiros e Serviço de Táxi devem ficar atentos aos prazos: “O recolhimento da taxa prevista no Código Tributário do Município deverá ser efetuado antes da vistoria”.



O instituto frisa que o procedimento só será realizado após a confirmação do pagamento atestado pela Diretoria Geral de Administração e Finanças do órgão: “A operação no serviço de transporte municipal com veículos sem o certificado de vistoria ou com o documento vencido ensejará a aplicação das devidas sanções legais”.



Na semana passada (dia nove), três veículos foram apreendidos durante fiscalização do IMTT. Um deles foi carro de passeio que fazia lotação no Jardim Carioca, subdistrito de Guarus; além de um táxi sem certificado de vistoria desde 2020, e uma van de passageiros, flagrada recusando o embarque de idosos e com o Certificado de Vistoria vencido.



Outras ações desenvolvidas pela equipe de fiscalização do IMTT, no mesmo dia, foram para acompanhar operação focada em ônibus que faziam as linhas Rodoviária x Serrinha (trajeto pela BR-101) e Parque Aurora x Parque Prazeres (pela ponte da Lapa), para garantir o cumprimento dos horários.



Vistoria de ônibus, vans e táxis recebe reforço através do IMTT em Campos

Órgão divulgou portaria em janeiro e chama atenção para cumprimento; fiscalização recente apreendeu veículos

Campos - Ônibus, vans, transporte escolar e táxis estão na mira do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), em Campos dos Goytacazes (RJ). Todos terão de passar por vistorias, que acontecem anualmente, de acordo com calendário divulgado em janeiro. Os prazos variam de acordo com o final das placas dos veículos.

A Portaria (nº 02/2026) prevê que os veículos com placa final entre 0 e 2 tiveram até o dia 31 de março para serem vistoriados; enquanto os com final de placa entre 3 e 4 têm até o dia 29 de maio para realizarem o procedimento. Quanto aos de placas terminadas entre 5 e 6 deverão ser vistoriados até 30 de junho e os entre 7 e 9 terão o prazo até 31 de julho.

O IMTT ratifica que os responsáveis pelos modais do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, Transporte Escolar, Serviço de Transporte Alimentador de Passageiros e Serviço de Táxi devem ficar atentos aos prazos: “O recolhimento da taxa prevista no Código Tributário do Município deverá ser efetuado antes da vistoria”.

O instituto frisa que o procedimento só será realizado após a confirmação do pagamento atestado pela Diretoria Geral de Administração e Finanças do órgão: “A operação no serviço de transporte municipal com veículos sem o certificado de vistoria ou com o documento vencido ensejará a aplicação das devidas sanções legais”.

Na semana passada (dia nove), três veículos foram apreendidos durante fiscalização do IMTT. Um deles foi carro de passeio que fazia lotação no Jardim Carioca, subdistrito de Guarus; além de um táxi sem certificado de vistoria desde 2020, e uma van de passageiros, flagrada recusando o embarque de idosos e com o Certificado de Vistoria vencido.

Outras ações desenvolvidas pela equipe de fiscalização do IMTT, no mesmo dia, foram para acompanhar operação focada em ônibus que faziam as linhas Rodoviária x Serrinha (trajeto pela BR-101) e Parque Aurora x Parque Prazeres (pela ponte da Lapa), para garantir o cumprimento dos horários.

O IMTT orienta que os responsáveis pelos veículos devem estar atentos aos prazos, de acordo com finais das placas

Foto Vadinho Ferreira/Divulgação



