Joilson Barcelos explica que pagamento da hora extra é de 100% em relação ao valor da hora normal de trabalho - Foto Divulgação

Joilson Barcelos explica que pagamento da hora extra é de 100% em relação ao valor da hora normal de trabalho Foto Divulgação

Publicado 15/04/2026 15:31

Campos – O comércio poderá abrir normalmente nos feriados de Tiradentes (21) e de São Jorge (23), na próxima semana, em Campos dos Goytacazes (RJ). A garantia está prevista na cláusula 7°da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). No entanto, a carga horária terá de ser de seis horas, com 15 minutos para lanches/alimentação.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campos (Sindivarejo), Joilson Barcelos, o lanche terá de ser oferecido pela empresa, no valor de R$ 30,00 para cada trabalhador: “O pagamento da hora extra é de 100% em relação ao valor da hora normal de trabalho ou a empresa, se preferir, poderá fazer a compensação deste dia com folga integral de um dia de trabalho (oito horas)”.

Barcelos destaca pesquisa do SindilojasRio revelando que os feriados de 2026 poderão afetar vendas do comércio do Rio de Janeiro em até R$ 2 bilhões, considerando os 20 feriados previstos para este ano : “O faturamento mensal do comércio fluminense atinge, em média, R$ 1,4 bilhão, sendo a cidade do Rio de Janeiro responsável pela metade, em torno de R$ 700 milhões”.