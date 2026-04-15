Joilson Barcelos explica que pagamento da hora extra é de 100% em relação ao valor da hora normal de trabalho Foto Divulgação
Convenção Coletiva autoriza a abertura normal do comércio nos feriados
Sindicato do Comércio Varejista explica que lojas em Campos poderão abrir nos feriados de Tiradentes e de São Jorge
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Sindicato do Comércio Varejista explica que lojas em Campos poderão abrir nos feriados de Tiradentes e de São Jorge
Movimento contra redistribuição dos royalties reforçado pela Firjan
Atenção está concentrada no julgamento no STF, da ADI 4917, que impede a redistribuição dos royalties com não produtores
Desenvolvimento e atenção às pessoas são prioridades no governo de Campos
Reunião de secretariado define alinhamento da gestão, pautada principalmente em organização e planejamento
Frederico ressalta trabalho social da Apape e parceria com prefeitura
Instituição atende pessoas com deficiência e seus familiares, e tem convênio com o governo de Campos nas ações sociais
Público feminino é maioria no volume de créditos através do Fundecam
Fundo definido pelo governo de Campos injetou mais de R$ 700 mil na economia do município, de janeiro a março deste ano
Vistoria de ônibus, vans e táxis recebe reforço através do IMTT em Campos
Órgão divulgou portaria em janeiro e chama atenção para cumprimento; fiscalização recente apreendeu veículos
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