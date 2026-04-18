Vencedora do Prêmio Shell de Melhor Atriz 2025, Sirléa Aleixo fará narrativa com forte presença cênica e humor Foto Divulgação
Comédia "Querida Mamãe" no Teatro de Bolso Procópio Ferreira
Espetáculo propõe reflexões sobre maternidade, relações familiares e transformações sociais; com sessões dias 24 e 25
Comédia "Querida Mamãe" no Teatro de Bolso Procópio Ferreira
Espetáculo propõe reflexões sobre maternidade, relações familiares e transformações sociais; com sessões dias 24 e 25
Paternidade poderá ser reconhecida por cartórios via online, em Campos
Ferramenta permite o reconhecimento de paternidade e do procedimento de investigação pela internet, sem burocracia
Estratégia contrária à redistribuição dos royalties tem novas adesões no estado
Reunião realizada em Cabo Frio, nesta quinta-feira, reforça movimento defendido pela Ompetro para evitar alteração na lei
Convenção Coletiva autoriza a abertura normal do comércio nos feriados
Sindicato do Comércio Varejista explica que lojas em Campos poderão abrir nos feriados de Tiradentes e de São Jorge
Movimento contra redistribuição dos royalties reforçado pela Firjan
Atenção está concentrada no julgamento no STF, da ADI 4917, que impede a redistribuição dos royalties com não produtores
Desenvolvimento e atenção às pessoas são prioridades no governo de Campos
Reunião de secretariado define alinhamento da gestão, pautada principalmente em organização e planejamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.