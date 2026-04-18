Vencedora do Prêmio Shell de Melhor Atriz 2025, Sirléa Aleixo fará narrativa com forte presença cênica e humor - Foto Divulgação

Vencedora do Prêmio Shell de Melhor Atriz 2025, Sirléa Aleixo fará narrativa com forte presença cênica e humor Foto Divulgação

Publicado 18/04/2026 13:57

Campos - A trajetória de uma mãe de família tradicional que passa a questionar sua rotina e seus valores ao entrar em contato com o universo jovem do filho será resumida, com humor, dias 24 (20h) e 25 (8h30 e 20h30), no Teatro de Bolso Procópio Ferreira, em Campos dos Goytacazes (RJ).

Trata-se da comédia “Querida Mamãe”, com Sirléa Aleixo, vencedora do Prêmio Shell de Melhor Atriz 2025, um dos mais importantes reconhecimentos do teatro brasileiro. Ela fará narrativa com forte presença cênica e humor. A entrada é grátis; mas os ingressos poderão ser retirados pelo Mega Bilheteria (https://encurtador.com.br/wWGq) .

Dirigido e traduzido por Yuri Negreiros, o espetáculo propõe reflexões sobre maternidade, relações familiares e transformações sociais. Ele explica que a montagem foi selecionada como um dos espetáculos oficiais das comemorações internacionais do centenário escritor italiano Dario Fo, uma das maiores referências do teatro mundial.

“A celebração, promovida pela Fondazione Fo Rame, reúne produções de diversos países em homenagem ao autor italiano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura”, resume realçando que a montagem é baseada no texto La Mamma Fricchettona, de Dario Fo e Franca Rame.

Querida Mamãe é uma produção do Núcleo de Experimentos Cênicos (NEC) e conta com intérprete de Libras. “Inspirada no teatro popular e na commedia dell’arte, a encenação aposta na proximidade com o público e em uma linguagem direta, equilibrando comicidade e crítica social”, pontua o produtor..

A realização é viabilizada por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), através da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), do governo de Campos. A classificação é 12 anos. O Teatro de Bolso Procópio Ferreira está localizado na Avenida XV de Novembro, no centro da cidade e há facilidade para estacionamento de veículos nas proximidades.