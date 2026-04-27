Wainer Teixeira orienta os candidatos a acompanhar as informações junto à banca organizadora Foto César Ferreira/Divulgação
Abstenção pequena reflete confiança no concurso público da Educação
Organização aponta que o índice chegou a 21,9% pela manhã e caiu para 18,7%, à tarde; foram mais de 20 mil inscritos
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"Vencendo na Vida" resume uma história real de superação e recomeços
O autor conta "do nada ao tudo" em livro, mostrando que, mesmo nas fases mais difíceis é possível dar a volta por cima
Meio Ambiente de Campos se une ao Heliporto Farol em proteção de área
Ação acontece após a constatação de que o acúmulo de resíduos estava comprometendo a segurança das operações aéreas
Unidade de Saúde do IPS é referência no atendimento geral e prioriza idosos
Buscando fortalecer o cuidado e a convivência entre idosos atendidos, a unidade acaba de criar um grupo de educação em saúde
Educação confirma provas de concurso domingo e cartão é disponibilizado
Documento está disponível no site da banca organizadora do certame; ele informa local de prova, data e horário
Festival de Cinema inscreve para curso inédito em Campos sobre audiovisual
Inscrições vão até o dia 24 de abril; tema será "O cinema brasileiro interiorano: uma possível história", na Uenf
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