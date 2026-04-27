Wainer Teixeira orienta os candidatos a acompanhar as informações junto à banca organizadora - Foto César Ferreira/Divulgação

Wainer Teixeira orienta os candidatos a acompanhar as informações junto à banca organizadora Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 27/04/2026 13:20

Campos – Reunindo mais de 20 mil inscritos, o concurso público da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos transcorreu normalmente, nesse domingo (26), em todos os locais onde as provas foram aplicadas. Realizado em duas etapas, o índice de abstenção chegou a 21,9% (pela manhã) e caiu para 18,7%, à tarde.

Responsável pela organização, o Instituto Consulplan avalia que os números ficaram dentro do esperado para concursos de grande porte e refletem o alto interesse dos candidatos e a regularidade da aplicação. Segundo o Para o secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital, Wainer Teixeira, a operação mobilizou uma logística robusta, envolvendo polos espalhados pelo município.

Teixeira realça a estratégia da organização, segurança e cumprimento rigoroso das normas estabelecidas: “O sucesso da execução, com a aplicação das provas realizada sem qualquer incidente, reforça o compromisso com a transparência e a lisura do processo seletivo; o resultado confirma a confiança dos candidatos na administração municipal”.

Quanto à taxa de abstenção, o secretário considera abaixo do que normalmente se observa: “Isso demonstra a confiança de professores e pedagogos, não só de Campos, mas também de outras cidades, em iniciar ou dar continuidade à carreira pública em um município que passa por uma reestruturação administrativa e tem oferecido novas oportunidades”.

Os gabaritos devem ser divulgados até o final da tarde desta segunda-feira(27). Teixeira orienta que os candidatos devem seguir acompanhando todas as informações junto à banca organizadora, para as próximas etapas: “O Instituto Consulplan dará início ao processo de correção e apuração dos resultados, respeitando os prazos e garantindo a continuidade do certame com segurança e transparência”.

O concurso é considerado o maior certame já promovido na área da Educação no município, contemplando vagas para Pedagogia, Educação Infantil, Ensino Fundamental nos anos iniciais e finais, além de disciplinas como Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Libras, Língua Portuguesa e Matemática. A novidade foi a inclusão de profissionais com Licenciatura em Educação do Campo.