Os atletas campistas têm se dedicado intensamente aos treinamentos e acreditam que o retorno seja favorável - Foto Divulgação

Os atletas campistas têm se dedicado intensamente aos treinamentos e acreditam que o retorno seja favorável Foto Divulgação

Publicado 29/04/2026 14:43

Campos – Atletas do Paraesporte – que engloba modalidades esportivas adaptadas para pessoas com deficiência física, intelectual ou visual – se preparam para integrar à Seleção Brasileira de Futebol das Olimpíadas Especiais Brasil, na III Copa do Mundo de Futebol Unificado. Será realizado entre cinco e 11 de julho, em Paris, França. Cerca de 300 atletas de vários países estarão envolvidos.

O Paraesporte é um projeto referência no gênero, de projeção nacional; tem sede na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), em espaço da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), apoiadora juntamente com a Enel Distribuição Rio. Estarão na competição 16 atletas campistas, que) treinam com equipes de Campos e de Itaperuna.

Sábado (25) as atividades foram supervisionadas pela diretora de esportes das Olimpíadas Especiais Brasil, Maria Tereza Leitão, e do representante da Manager América Sports Developmer, na América Latina, Domenico Carnavalli, que ressalta a importância para Campos o Paraesporte estar participando da competição.

“Esses meninos vão representar toda a América Latina na III Copa do Mundo de Futebol Unificado - 60 mil atletas das Olimpíadas Especiais de todo o país, que gostariam de estar lá”, comenta Carnavalli realçando que o Brasil tem muita tradição e está em um grupo com o último campeão (Jamaica) e dois semifinalistas (Senegal e França).

O trabalho que a equipe de profissionais desenvolve com os alunos do projeto é reconhecido pelo presidente-fundador do Paraesporte, Raphael Thuin: “Agora é torcer muito para que a nossa equipe possa mostrar o excelente trabalho e conseguir trazer uma medalha de ouro, já que na II Copa do Mundo conquistamos a de bronze”.