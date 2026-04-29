Os atletas campistas têm se dedicado intensamente aos treinamentos e acreditam que o retorno seja favorável Foto Divulgação
Atletas especiais de Campos na seleção para o mundial de futebol na França
Paraesporte terá 16 na disputa da III Copa do Mundo de Futebol Unificado, programado para cinco a 11 de julho
Atletas especiais de Campos na seleção para o mundial de futebol na França
Paraesporte terá 16 na disputa da III Copa do Mundo de Futebol Unificado, programado para cinco a 11 de julho
Gota Festival marca final de semana em Campos, com ação cultural gratuita
Programação acontece, sexta-feira e sábado), no Camping do Piu, com apresentações musicais e atividades formativas
Mobilização na Alerj reforça a defesa dos royalties do petróleo a quem produz
Posicionamento dos municípios produtores é defendido pela Ompetro, ressaltando a necessidade de cumprimento da Constituição
Licença ambiental será facilitada pela Inea, por meio de nova tecnologia
Trabalho integra diferentes áreas para tornar as análises da gestão ambiental mais transparentes, dinâmicas e ágeis
Abstenção pequena reflete confiança no concurso público da Educação
Organização aponta que o índice chegou a 21,9% pela manhã e caiu para 18,7%, à tarde; foram mais de 20 mil inscritos
"Vencendo na Vida" resume uma história real de superação e recomeços
O autor conta "do nada ao tudo" em livro, mostrando que, mesmo nas fases mais difíceis é possível dar a volta por cima
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.