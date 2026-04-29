O polotrauma já vinha registrando aumento no número de acidentes, especialmente envolvendo motociclistas - Foto Isabella Corrêa/Divulgação

O polotrauma já vinha registrando aumento no número de acidentes, especialmente envolvendo motociclistas Foto Isabella Corrêa/Divulgação

Publicado 29/04/2026 18:39

Campos – O setor de politrauma do Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ), registra número preocupante de pessoas vitimadas em acidentes de trânsito. Envolve, principalmente, ocorrências ciclísticas, motociclísticas, automobilísticas e casos de atropelamento.

No recente período de feriado prolongado, entre 23 e 26 de abril, pronto-socorro acusou 93 atendimentos no setor de traumatologia. Referência em trauma também para municípios vizinhos, como São Fidélis e São João da Barra, o HFM já vinha enfrentando um aumento progressivo dessas ocorrências ao longo de 2026.

O diretor do setor, ortopedista Fábio Macedo, contabiliza que, nos três primeiros meses deste ano, os acidentes com motocicletas cresceram de forma alarmante - 335 registros em janeiro, 373 em fevereiro e 444 em março: “Já vínhamos percebendo, mês após mês, esse aumento no número de acidentes, especialmente envolvendo motociclistas”.

O médico acentua que, nos últimos quatro dias, foram mais de 90 atendimentos por acidentes de trânsito no politrauma: “O volume é extremamente acima do normal”. Macedo alerta que, apesar do uso do capacete contribuir diretamente para a redução de traumatismos cranianos, há crescimento dos traumas ortopédicos.

O ortopedista reforça que principalmente fraturas em braços e pernas, os casos têm impactado diretamente a rotina hospitalar e a vida dos pacientes: “O capacete salva vidas ao reduzir lesões graves na cabeça, mas seguimos observando um crescimento assustador dos traumas ortopédicos em membros superiores e inferiores”.

MAIO AMARELO - De acordo com o médico, uma fratura pode afastar um paciente de suas atividades por cerca de 90 dias e, quando há necessidade de cirurgia, esse período pode ser ainda mais longo: “Hoje, nosso serviço de Ortopedia e Traumatologia realiza, em média, 35 cirurgias por semana, o que demonstra o tamanho dessa sobrecarga”.

Superintendente do HFM, Guilherme Ribeiro observa que a campanha nacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito (Maio Amarelo) está próxima de acontecere é oportuna para a população refletir sobre atenção redobrada e mudança de comportamento: “A preservação da vida começa com responsabilidade no trânsito”.

Ribeiro ratifica que Maio Amarelo reforça a mensagem que precisa ser repetida todos os dias: “Os números que estamos registrando são preocupantes e mostram que cada escolha imprudente pode gerar consequências graves para pacientes e famílias inteiras. A prevenção precisa ser entendida como responsabilidade coletiva”.

Na opinião do superintendente, respeitar as leis, usar equipamentos de segurança, evitar distrações e ter prudência ao dirigir ou pilotar são atitudes fundamentais: “O hospital seguirá preparado para atender, mas nosso maior objetivo é que menos pessoas precisem chegar até aqui por acidentes que poderiam ser evitados”.