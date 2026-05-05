Tânia Alberto explica órgão colegiado passa a integrar da rede municipal de ensino com caráter permanente Foto Carlos Grevi/Divulgação
A secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Tânia Alberto, explica que o Fórum é um órgão colegiado que passa a integrar o sistema educacional de Campos como um todo, com caráter permanente, consultivo, propositivo, indicativo, fomentador e de acompanhamento das ações na área de Educação Básica e Superior.
A iniciativa visa ainda planejar e organizar espaços de debate, monitoramento e avaliação do PME e as deliberações dele emanadas; além de acompanhar a criação e implementação da legislação da Educação Básica no município e de seus instrumentos, assim como promover estudos e debates sobre esta política.
COMPOSIÇÃO - Compõem o Fórum representantes de instituições, colegiados, sindicatos, associações, segmentos e outros órgãos que assumem compromisso com a educação. “O Fórum receberá da secretaria todo o suporte e a infraestrutura necessários ao seu funcionamento e desenvolvimento de suas funções”, declara a secretária.
Estarão envolvidos representante da Secretaria de Educação, em todos os níveis de escolaridade; da rede municipal; Educação Especial, da Regional Norte Fluminense/Secretaria de Estado da Educação; Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de Educação; Ensino Privado da Educação Básica; Fórum Interinstitucional de Dirigentes do Ensino Superior de Campos (FIDESC); Ensino Técnico e Profissionalizante.
Ainda: Estudantes da Educação Básica e do Ensino Superior; Movimento da Educação do Campo, Quilombola, Indígena e Povos Originários; Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos de Campos dos Goytacazes (SIPROSEP); Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE); Procuradoria Geral do Município; Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima; Câmara de Vereadores e Ministério Público.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.