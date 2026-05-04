Interessados podem buscar orientação na sede do Fundo, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, de segunda a sexta - Foto Divulgação

Interessados podem buscar orientação na sede do Fundo, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, de segunda a sexta Foto Divulgação

Publicado 04/05/2026 19:05

Campos - Empreendedores que buscam investir em seus negócios em 2026 estão sendo orientados pelo Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam), com o objetivo de dar transparência e agilidade ao processo de fomento. Um dos pontos fundamentais é que o cumprimento dos critérios e a entrega da documentação correta são os primeiros passos para garantir a aprovação do crédito e o fortalecimento da economia municipal.

O presidente do órgão, Orlando Portugal, observa que, como o Fundecam trabalha com recursos públicos, a análise técnica segue critérios de viabilidade e segurança: "Entregar a documentação completa e entender os critérios de cada linha de crédito é o que garante que o recurso chegue rápido à ponta e gere resultados reais para a nossa cidade”.

O incentivo do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes, é ressaltado por Portugal; “A principal orientação é para que o nosso papel seja facilitar o caminho para os empreendedores. Eles podem buscar orientação na sede do Fundo, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, de segunda a sexta, das 9h às 17h”.

O presidente aponta que, no mesmo local, funciona o Espaço do Empreendedor, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ajuda quem trabalha por conta própria a se formalizar e virar Microempreendedor Individual (MEI). Portugal destaca que a linha de créditos do Fundecam é destinada a diferentes perfis de empreendedores que atendam às exigências estabelecidas.

NOMES LIMPOS - No caso de pessoa física, atende a autônomos, profissionais liberais, taxistas e microempreendedores individuais que tenham um negócio próprio em Campos. Pessoa jurídica envolvem microempresas e empresas de pequeno porte formalmente estabelecidas no município. Quem pede o crédito e o fiador não podem ter restrições em órgãos de proteção ao crédito (como SPC ou Serasa).

“Na maioria das linhas, é preciso apresentar um fiador (que possua capacidade de pagamento e não resida no mesmo endereço do cliente)”, pontua Portugal observando que, no caso dos taxistas (Fundetáxi), o próprio veículo zero-quilômetro fica como garantia (alienado), dispensando a necessidade de fiador.

Os documentos pessoais são Identidade, CPF, certidão conforme estado civil e comprovante de residência atualizado. Devem ser apresentados também Certificado de MEI, Contrato Social ou comprovantes de que o interessado já trabalha na área (para quem ainda é informal). É preciso, ainda, definir se o recurso será para compra de estoque, máquinas, reformas ou capital de giro.