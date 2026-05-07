Frederico Paes comenta iniciativa com Paulo Hirano, e reforça proposta de levar humanização ao paciente Foto César Ferreira/Divulgação
Frederico entrega 20 respiradores no HGG e anuncia ampliação do centro cirúrgico
Equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares; solenidade aconteceu nesta quinta-feira
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Equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares; solenidade aconteceu nesta quinta-feira
Policiais penais são denunciados e têm prisões decretadas em Campos
Doze pessoas são investigadas no tráfico de drogas, pelo Ministério Público; são cumpridos mandados de prisões, buscas e apreensões
Vendas no comércio podem aumentar até 4% por conta do Dia das Mães
Expectativa é apontada pela Associação Comercial e Industrial de Campos, com base em pesquisas divulgadas pelo Sindilojas e CDL Rio
Atenção especial a distritos e bairros com várias ações durante a semana
Governo de Campos também avança nas obras de reestruturação e ampliação da Escola Sebastiana Machado da Silva
Parque Estadual da Lagoa do Açu atrai cientistas, através de céu estrelado
Especialistas participaram de observação noturna na unidade de conservação e visualizaram as constelações de Óriun e Escorpião
Política educacional será discutida com a sociedade por meio de Fórum Municipal
Lei foi sancionada nessa segunda-feira por Frederico Paes; visa coordenar debate a respeito das questões educacionais
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