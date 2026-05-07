Frederico Paes comenta iniciativa com Paulo Hirano, e reforça proposta de levar humanização ao paciente - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes comenta iniciativa com Paulo Hirano, e reforça proposta de levar humanização ao paciente Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 07/05/2026 18:04

Campos - “Cuidar de pessoas é também proporcionar tecnologia, modernização e conforto no atendimento. Estes equipamentos são de ponta, e vem muito mais por aí com a ampliação do centro cirúrgico”. A manifestação é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes, ao oficializar a entrega de 20 novos respiradores e mobílias no Hospital Geral de Guarus (HGG), na manhã desta quinta-feira (7).

Adquiridos com recursos de emendas parlamentares, os equipamentos oferecem suporte de vida a pacientes graves e passam a compor, com mais tecnologia e segurança, os boxes da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HGG, inaugurada há dois anos. “Levar humanização ao paciente também inclui responsabilidade financeira e ter recursos para isto”, argumenta o prefeito.

O HGG recebeu, ainda, mobílias; como longarinas para pacientes em sala de espera, cadeiras de rodas, armários, biombos e arquivos, entre outros. “Neste ano, Campos não recebeu o repasse de cofinanciamento de saúde, apesar de o município continuar atendendo a 800 mil pessoas de Campos e da região. Espero que a minha voz chegue ao governo do estado”, destaca Paes.

A necessidade da atualização dos respiradores na rotina hospitalar é fundamentada pelo presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Arthur Borges: “Os aparelhos ficam ligados 24 horas por dia e chega uma hora em que é necessária esta substituição para que não fiquem obsoletos e acompanhem a evolução da medicina”.

MELHOR ESTRUTURA - O secretário de Saúde, Paulo Hirano, observa que nenhum hospital da região consegue entregar à população esta alta tecnologia,: “Ainda mais neste volume e, com isso, estamos reposicionando a terapia intensiva”, realça reforçando: “O centro cirúrgico do HGG é a melhor estrutura em todo o município, tanto na rede pública, quanto na rede privada”.

O superintendente do HGG, Vitor Mussi, enfatiza: “Para mim é uma satisfação, porque chegamos com o hospital sem insumos e mobiliários. Hoje temos um hospital novo e o governo continua mantendo o HGG em alto nível para cuidarmos muito bem de pessoas. Nós passaremos a ter três salas cirúrgicas para começar a fazer cirurgias eletivas e reduzir as filas de espera”.

Mussi pontua que os respiradores vão compor o Centro de Tratamento Intensivo e os antigos serão remanejados para outros setores. “São ventiladores ultramodernos e possuem uma turbina interna que garante maior segurança no fluxo de oxigênio e no ar comprimido”, resume o médico intensivista e coordenador do CTI do HGG, Lewry Gulin ressaltando que haverá redução do consumo de ar comprimido.