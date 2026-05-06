Maurício Cabral pontua que os lojistas de Campos estão oferecendo descontos para compras à vista - Foto Divulgação

Maurício Cabral pontua que os lojistas de Campos estão oferecendo descontos para compras à vista Foto Divulgação

Publicado 06/05/2026 16:10 | Atualizado 06/05/2026 18:02

Campos - As expectativas dos empresários de Campos dos Goytacazes para faturamento, por conta do Dia das Mães (próximo domingo, 10 de maio) são positivas. Eles acreditam nas possibilidades apontadas pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Rio de Janeiro.

Segundo pesquisas divulgadas pelas duas entidades, o aumento nas vendas deve atingir 4% em relação ao mesmo período do ano passado. A informação é do presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC), Mauricio Cabral, que incentiva os consumidores campistas a prestigiarem o comércio local.

“Atualmente, o setor gera mais de 20 mil empregos e é importante que isso seja reconhecido e valorizado”, assinala o líder classista. Ele ressalta que, para atrair os consumidores, os comerciantes investiram em novidades, visando impulsionar o consumo, apesar das dificuldades econômicas e da queda do orçamento familiar.

“Os lojistas estão oferecendo descontos para compras à vista ou melhor forma de pagamento”, constata compartilhando que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo acredita que as vendas no comércio no estado do Rio de Janeiro poderá chegar a R$ 1 bilhão, neste período.

“No Brasil, o volume de vendas deverá atingir R$ 13,17 bilhões., com a maior fatia de vendas para os segmentos de vestuário, calçados e acessórios, seguido por farmácias, perfumarias, eletrônicos e utilidades domésticas”, realça o presidente acentuando que, em média, cada consumidor deverá gastar entre R$ 140 e R$ 250.