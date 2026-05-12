Simulação interativa de saúde no equipamento Body I ntract é um dos itens disponibilizados na programação Foto Divulgação
Semana S na região em Senac de Portas Abertas, com ações diversificadas
Evento garante oportunidade para empresários, trabalhadores conhecerem os produtos da instituição de ensino
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Energia renovável é fundamental para a atualização de selo verde
Administrados pela Infra. Aeroporto Bartolomeu Lisandro e Heliporto Farol de São Tomé, mantêm matriz 100% limpa desde 2024
Prefeito quer cidade bem tratada e limpa, com participação da população
Mutirão de limpeza iniciado nesta segunda-feira envolve diversos setores do governo municipal e terá duração de três dias
Arte em graffitti faz de ponte no centro de Campos extenso painel multicolorido
Atividade faz parte do Festival Efeito, cuja abertura oficial da edição aconteceu dia dois de maio, no Museu Histórico do município
IMTT reforça ações para destinação de veículos removidos em fiscalizações
Parceria também contempla a realização de leilões dos veículos não retirados pelos proprietários dentro do prazo legal
Prefeito afirma que "a guerra continua", ao comentar defesa dos royalties
Frederico Paes considera avanço o voto da ministra Cármen Lúcia contra a redistribuição; mas defende que a mobilização precisa ser mantida
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