Simulação interativa de saúde no equipamento Body I ntract é um dos itens disponibilizados na programação - Foto Divulgação

Simulação interativa de saúde no equipamento Body I ntract é um dos itens disponibilizados na programação Foto Divulgação

Publicado 12/05/2026 14:10 | Atualizado 12/05/2026 14:29

Campos/Região – Municípios do norte/noroeste do estado do Rio de Janeiro estão sendo contemplados com o Senac de Portas Abertas, até sexta-feira (15) , que integra as ações da Semana S, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). É uma oportunidade para empresários, trabalhadores e suas famílias conhecerem de perto os produtos e serviços da instituição de ensino.

Nessa segunda-feira (11) começou em Campos dos Goytacazes e mais quatro municípios, com o Serviço Nacional do Comércio promovendo atividades nas áreas de tecnologia, beleza, gastronomia, saúde, moda, administração e gestão. As palestras abordaram “O impacto da Inteligência Artificial na área administrativa”, “Semana S: Inovações em Confeitaria e Panificação”, “Tendências e oportunidades no mercado de estética”.

A partir desta terça-feira (12) será em Conceição de Macabu, oferecendo palestras sobre “O Impacto da IA no Mercado de Trabalho” e “Currículo de Alto Impacto”, além de LinkedIn voltadas para quem busca pelo primeiro emprego ou transição de carreira. Também será abordado “O que as empresas de Macabu buscam hoje: competências humanas na era digital”.

Trata-se de um tema direcionado a empresários da região que pretendem se adequar as demandas atuais do mundo do trabalho. A unidade de Itaperuna promove programação com oficinas, palestras e experiências nas áreas de tecnologia da informação, saúde, administração, beleza e empreendedorismo.

Já em Santo Antônio de Pádua os entusiastas da área de beleza podem participar da oficina “Automaquiagem: Realce sua Beleza Natural”. Para quem deseja trabalhar na área de TI o desafio é “Missão Digital: Resolvendo Problemas Reais com Tecnologia e IA”. Serão abordados, ainda, “O Cuidado que Gera Resultados e “Educação Financeira 4.0. Domine seus Investimentos”. A programação completa está no portal do Senac.