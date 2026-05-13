Diego Porto ressaltou que além de uma substituição de impostos, o novo modelo significa mudança estrutural Foto Divulgação
Reforma tributária é detalhada e tem dúvidas pontuadas por meio da Acic
Assunto foi tratado nessa terça-feira na associação; empresários demonstraram preocupações com as mudanças tributárias
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Campos é líder no interior do estado em aberturas de novas empresas
Dados da Junta Comercial apontam que, de janeiro a cinco de maio, foram abertas 792 novas empresas este ano no município
Propostas focadas no II Seminário de Cinema devem ser enviadas até junho
Inscrições estão abertas para trabalhos acadêmicos; evento está programado para agosto, no Centro de Convenções da Uenf
Semana S na região em Senac de Portas Abertas, com ações diversificadas
Evento garante oportunidade para empresários, trabalhadores conhecerem os produtos da instituição de ensino
Energia renovável é fundamental para a atualização de selo verde
Administrados pela Infra. Aeroporto Bartolomeu Lisandro e Heliporto Farol de São Tomé, mantêm matriz 100% limpa desde 2024
Prefeito quer cidade bem tratada e limpa, com participação da população
Mutirão de limpeza iniciado nesta segunda-feira envolve diversos setores do governo municipal e terá duração de três dias
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