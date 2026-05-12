Números apresentados neste início de semana consolidam Campos como polo econômico no interior do estado - Foto César Ferreira/Divulgação

Números apresentados neste início de semana consolidam Campos como polo econômico no interior do estado Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 12/05/2026 18:52



Campos – A região norte fluminense demonstra força no ambiente dos negócios e das oportunidades, tendo como protagonista Campos dos Goytacazes na liderança do ranking no interior estadual, conforme aponta a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). Os dados destacam que, até o dia cinco de maio, foram constituídas 792 novas empresas no município.

Cerca de 70% dos novos negócios se concentram nas áreas de comércio e serviços. Na avaliação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, Marcelo Neves, a constatação positiva se deve não apenas a retomada econômica pós-pandemia, mas também ao fortalecimento do ambiente de negócios local, impulsionado por oportunidades em diversos setores.

“O número expressivo reforça a continuidade de um ciclo positivo de abertura de negócios”, comenta o secretário observando que quando analisado o período mais amplo, os números ganham ainda mais relevância: “Desde 2021, Campos registrou a constituição de 9.301 empresas, o que evidencia um cenário de dinamismo econômico e crescente confiança por parte de empreendedores”.

Nesse período, Neves assinala que o município se destacou como o primeiro do interior do estado do Rio em constituição de novos negócios. O diretor de Indicadores Econômicos e Sociais do governo municipal, economista Ranulfo Vidigal, entende que os números reforçam a capacidade empreendedora da sociedade campista.

“Surge uma nova gama de pequenos e médios empresários abrindo negócios em serviços pessoais, serviços tecnológicos, prestação de serviços para grandes empresas dos polos portuário, petroleiro e educacional/saúde”, analisa Vidigal frisando que esse contingente de empresas foi responsável pela criação líquida de mais de 70% dos empregos atualmente existentes na cidade.

MENOS BUROCRACIA - O economista enfatiza que além do trabalho que vem sendo realizado para fomentar a economia do município, a desburocratização promovida pela prefeitura também contribuiu para o resultado positivo: “Com a implantação do sistema de emissão de alvará eletrônico, ficou mais fácil e rápido obter o alvará de funcionamento de um novo negócio”.

O diretor exemplifica que processos que levavam até um mês para serem concluídos agora são processados em até um dia: “Em 2021, a Delegacia da Jucerja em Campos passou a funcionar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, junto com outros serviços necessários à legalização de empresas, contribuindo para a facilidade na abertura de empresa”.

Marcelo Neves ratifica que o resultado divulgado pela Jucerja reforça o papel de Campos como um dos principais polos econômicos do interior do estado do Rio de Janeiro, com capacidade de atrair investimentos, estimular o empreendedorismo e gerar emprego e renda.

“Reforça também o trabalho do prefeito Frederico Paes, que está dando sequência a uma política de sucesso iniciada pelo ex-prefeito Wladimir Garotinho, de privilegiar o diálogo com o setor produtivo, integrar órgãos e desburocratizar os processos de abertura de empresas”, conclui.

CONJUNTO DE AÇÕES - Quanto ao resultado, Neves cita que aparece sob a forma de novos negócios, geração de empregos e uma economia mais forte e menos dependente dos royalties: “Um dos motivos que incentivaram a abertura de empresas foi um conjunto de ações adotadas a partir de 2021 pelo então prefeito Wladimir Garotinho que tornaram mais fácil a emissão do alvará”.

Ele enumera que a primeira ação foi a adesão do município à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), em dezembro de 2021: “Por meio de um Termo de Cooperação Técnica com a Jucerja, a prefeitura implantou o alvará automatizado, que diminuiu consideravelmente o tempo de tramitação dos processos de legalização de novos negócios, com tramitação 100% on-line”.

Na sequência, o secretário assinala que, em janeiro de 2022, o Decreto 005/2022 simplificou os procedimentos relativos ao licenciamento: “Para atividades de baixo ou médio risco, conforme lista do Comitê Gestor de Integração do Registro Empresarial (Cogire), o alvará de funcionamento passou a ser emitido automaticamente.

Concluindo, Neves relata que o decreto 005/2022 também considera válidos todos os alvarás pendentes de pedido de renovação até a manifestação por parte da Prefeitura de Campos: “Antes, os alvarás eram cancelados automaticamente na expiração do prazo de vigência anual previsto no Código Tributário do Município”.