No Parque Santa Helena, o trabalho é considerado mais complexo, porque há necessidade da troca de paralelepípedos - Foto Rodrigo Silveira/Secom

No Parque Santa Helena, o trabalho é considerado mais complexo, porque há necessidade da troca de paralelepípedos Foto Rodrigo Silveira/Secom

Publicado 14/05/2026 19:17

Campos – Por meio da Secretaria de Serviços Públicos, o governo de Campos (RJ) programou obras de recuperação de ruas e avenidas em diversos bairros, dentro da Operação Tapa Buracos. As equipes estão atuando nos parques Imperial e Santa Helena, com estimativa de concluir os trabalhos até sábado (16).

O gerente de planejamento da secretaria, Ozéas Costa, explica que homens e máquinas atuam em diferentes pontos dos dois bairros: “No Parque Santa Helena, por exemplo, o trabalho é mais complexo, já que está sendo feita, também, a troca de paralelepípedos”. Ele diz que existe um critério para definir o prazo de entrega de obras.

“Fazemos uma previsão de término dos trabalhos, mas não é algo fechado e que tenha uma precisão, porque depende de vários fatores”, assinala o gerente explicando apontando: “Existe, por exemplo, a questão climática e, caso chova com intensidade, infelizmente, o trabalho tem de ser interrompido”.

Costa enfatiza que, também, quando a equipe começa a executar determinado trabalho, este pode desencadear outro serviço, Mas estamos aqui diariamente, tentando finalizar o mais rápido possível”.