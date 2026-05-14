No Parque Santa Helena, o trabalho é considerado mais complexo, porque há necessidade da troca de paralelepípedos Foto Rodrigo Silveira/Secom
"Tapa Buracos" está avançado em vários pontos, recuperando ruas e avenidas
Nesta semana as equipes estão trabalhando nos Parques Imperial e Santa Helena; a previsão de conclusão é até sábado
"Tapa Buracos" está avançado em vários pontos, recuperando ruas e avenidas
Nesta semana as equipes estão trabalhando nos Parques Imperial e Santa Helena; a previsão de conclusão é até sábado
"Menina Mojubá" é proposta à reflexão programada para o Sesc de Campos
Espetáculo visa desconstruir estereótipos sobre religiões de matriz africana, com entrada franca, nesta sexta-feira
Reforma tributária é detalhada e tem dúvidas pontuadas por meio da Acic
Assunto foi tratado nessa terça-feira na associação; empresários demonstraram preocupações com as mudanças tributárias
Campos é líder no interior do estado em aberturas de novas empresas
Dados da Junta Comercial apontam que, de janeiro a cinco de maio, foram abertas 792 novas empresas este ano no município
Propostas focadas no II Seminário de Cinema devem ser enviadas até junho
Inscrições estão abertas para trabalhos acadêmicos; evento está programado para agosto, no Centro de Convenções da Uenf
Semana S na região em Senac de Portas Abertas, com ações diversificadas
Evento garante oportunidade para empresários, trabalhadores conhecerem os produtos da instituição de ensino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.