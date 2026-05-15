Orientação é que todas as pessoas liberadas procurem os postos de saúde para se protegerem contra a gripe - Foto Kelly Maria/Divulgação

Orientação é que todas as pessoas liberadas procurem os postos de saúde para se protegerem contra a gripe Foto Kelly Maria/Divulgação

Publicado 15/05/2026 17:39

Campos – O setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ) intensifica o cronograma de vacinação contra a gripe (influenza , contemplando, também, a partir de segunda-feira (18), o público em geral, incluindo quem tem idade entre seis meses e 29 anos. São mais de 40 salas de vacina distribuídas pelo município.

Já estão recebendo as doses idosos; gestantes; trabalhadores da Saúde; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade).

Na lista de prioridades constam, também, pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Rodrigo Carneiro, explica que a decisão de ampliação do público-alvo foi tomada após observação da baixa adesão à vacinação contra a gripe pelos grupos prioritários. Influenciaram, ainda, notificações de casos e internações de pacientes jovens com síndromes respiratórias graves, sugestivos para influenza.

Carneiro ratifica que o setor de Vigilância Epidemiológica tem registrado casos de síndromes respiratórias graves, com internação de pacientes jovens com suspeita de influenza: “Além disso, como o estoque de vacina de gripe encontra-se num patamar seguro, o município de Campos opta por estender a vacinação de gripe para todas as pessoas de até 29 anos, 11 meses, 29 dias”.

ANUALMENTE - A gravidade da doença o grupo prioritário é apontado como motivo para antecipação à vacinação deste público: “Agora, porém, é importante que todas as pessoas liberadas procurem os postos de saúde para se protegerem contra a gripe e que, assim, a gente consiga evitar novos casos de síndrome respiratória aguda grave”, orienta o subsecretário.

Quem for se vacinar deve apresentar documento com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a caderneta de vacinas, principalmente no caso de crianças e adolescentes. Quanto aos demais grupos, é necessário que estejam munidos de documento que comprove a condição, como laudo médico, documento funcional, entre outros.

“A campanha de vacinação contra influenza ocorre todos os anos e é essencial para o controle de casos de gripe em todo o país, já que o imunizante oferece proteção contra, pelo menos, três tipos do Influenza: H1N1, H3N2 e Influenza do tipo B”, frisa Carneiro orientando que os postos de vacinação estão publicados no portal da prefeitura.