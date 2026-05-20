Durante encontro realizado pela entidade, Ana Paula Pequena lançou o livro "Mães não são de ferro" - Foto Divulgação

Durante encontro realizado pela entidade, Ana Paula Pequena lançou o livro "Mães não são de ferro" Foto Divulgação

Publicado 20/05/2026 17:15

Campos – “Mulher não precisa empreender sozinha, pois juntas são mais fortes”. A mensagem é da A presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, vinculado à Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (Acic) Maryá Nunes, implantado há cerca de um ano.

A entidade foi criada como um braço da Acic para dar visibilidade ao empreendedorismo feminino no município. Uma das investidas aconteceu dia 16 de maio, com a diretoria reunindo 21 empresárias no Shopping Guarus, no primeiro subdistrito de Campos. Mayá destaca que o conselho está conquistando o seu espaço e dando voz a várias mulheres.

“Temos o papel de apoiar e fortalecer essa rede. A cada mês, realizamos eventos e palestras voltadas para esse mercado que vem crescendo bastante”. A presidente adianta que já tem agenda programada para o dia 18 de junho, às 18h30, no auditório da Acic.

Na oportunidade, psicólogas e psiquiatras abordarão a Síndrome Burnout (esgotamento profissional), que é causada pelo excesso de trabalho e desgaste físico e emocional. Durante o evento de 16 de maio, a assistente social, empreendedora e escritora, Ana Paula Pequena, lançou o livro "Mães não são de ferro".

Ana tem 46 anos, 28 dedicados ao comércio, e diz que já vendeu mais de 400 exemplares em apenas 15 dias de publicação: “O livro mostra a força da mulher, que precisa ser versátil para vencer os desafios de ser também mãe, avó e voluntária nas ações comuns. Não podemos ter vergonha se algo não saiu como gostaríamos, afinal mulher não é de ferro", comenta.