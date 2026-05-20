Durante encontro realizado pela entidade, Ana Paula Pequena lançou o livro "Mães não são de ferro" Foto Divulgação
Empreendedoras de Campos têm "canal" para visibilidade por meio da Acic
Apoio é do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, criado pela Associação Comercial e Industrial de Campos
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Apoio é do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, criado pela Associação Comercial e Industrial de Campos
Defesa dos royalties amplia justificativa, após acidente com rebocador
Caso houvesse danos, seriam apenas do estado do Rio; reforça movimento contra redistribuição dos royalties do petróleo
Frederico anuncia a retomada de obras em ponte no centro de Campos
Prefeito acompanha situação, desde quando a Barcelos Martins foi interditada, por causa do rompimento de um pilar central
Vacinação contra a gripe contempla os grupos em geral, a partir de segunda
Doses são disponibilizadas pela rede municipal de saúde pública, em mais de 40 postos, distribuídos em todo o município
‘Mutirão da limpeza’ enche 36 caminhões de resíduos em três dias de ações
Força-tarefa começou segunda-feira, acompanhada pelo prefeito Frederico Paes; estão envolvidas várias secretarias operacionais
"Tapa Buracos" está avançado em vários pontos, recuperando ruas e avenidas
Nesta semana as equipes estão trabalhando nos Parques Imperial e Santa Helena; a previsão de conclusão é até sábado
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