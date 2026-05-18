Frederico Paes diz que esteve no Palácio Guanabara e foi informado que em breve a obra vai será iniciada - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes diz que esteve no Palácio Guanabara e foi informado que em breve a obra vai será iniciada Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 18/05/2026 12:42

Campos – Interditada desde fevereiro deste ano, após o rompimento de um dos pilares do vão central, provocado pela cheia do rio Paraíba do Sul, a Ponte Barcelos Martins (conhecida como “Ponte de Ferro”), no centro da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), vai ser totalmente reformada. Quem garante é o prefeito Frederico Paes, que tem articulado o desdobramento da estratégia junto ao governo estadual.

O anúncio foi feito sábado (16), no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Maestro Villa-Lobos, no Parque São José, bairro do subdistrito de Guarus, durante o Prefeitura em Ação”, programa do governo municipal que desenvolve diversos serviços e atendimentos diretos nas comunidades: “Conversei com vários secretários do governo do estado, que prometeram a reforma total da ponte”, ratifica.

Frederico reforçou a articulação recentemente, em três idas ao Palácio Guanabara: “Fui informado que em breve a obra vai será iniciada", afirma. Ele dá andamento às investidas feitas pelo ex-prefeito Wladimir Garotinho, argumentando que a Barcelos Martins é o corredor principal de utilização de pedestres, ciclistas e motociclistas que precisam atravessar o Paraíba de Guarus para a área central; a maioria estudantes e trabalhadores.

Continuarei cobrando a reforma, pois sabemos a importância da ponte não só para a mobilidade da nossa população, já que eram entre 15 e 30 mil passagens por ela diariamente, como também por sua importância histórica para o nosso município, pois foi construída há mais de 150 anos". Na ocasião da obstrução, Frederico acompanhou de perto a vistoria.

“Retificamos, à época, a necessidade da interdição, feita pela Defesa Civil Municipal, visando à segurança da população que utilizava a ponte para a travessia”. O prefeito lembra que, dias depois da medida ser adotada (28 de fevereiro), uma vistoria técnica foi realizada em conjunto por equipes do governo do estado e da prefeitura, sendo avaliadas as medidas necessárias para recuperação da ponte.

AVALIAÇÕES TÉCNICAS - A interdição da travessia de pedestres, ciclistas e motociclistas pela ponte causou transtornos, principalmente a quem sela depende no dia a dia. Mas, enquanto o problema não é solucionado, os usuários têm utilizado rotas alternativas, providenciadas pelo governo municipal, para a travessia do rio, como as pontes Saturnino de Brito (da Lapa) e Alair Ferreira, além da General Dutra. Já a Ponte Leonel Brizola não é indicada para pedestres e ciclistas.

Logo que o desnivelamento de um dos vãos e o afundamento de um pilar foram constatados, o prefeito à época, Wladimir Garotinho providenciou parceria junto ao governo estadual. Foram enviadas equipes técnicas e de topografia a Campos e, em conjunto com profissionais da prefeitura, realizaram vistorias e sondagens na estrutura para elaborar o relatório de recuperação. No dia 11 de março, nova vistoria foi feita pelos técnicos do estado.

Formado por engenheiros estruturais, o corpo técnico, acompanhado de integrantes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal, realizou uma avaliação detalhada dos pilares, focados principalmente no pilar que apresentou recalque. Paralelamente, as ferragens e condições estruturais de toda a ponte foram analisadas. Os dados um fazem parte do relatório técnico que irá definir as medidas de recuperação.