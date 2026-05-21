Luiz Boechat afirma que um dos objetivos é assegurar a igualdade de oportunidades entre todos os candidatos Foto Rodrigo Silveira/Divulgação
Governo municipal publica regras para servidores, focadas nas eleições
Decreto é baseado na legislação, que proíbe uso da máquina pública para campanhas; também há alerta sobre redes sociais
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Pequenos negócios facilitados por meio de unificação para a definição
Parceria entre Fundecam e Espaço do Empreendedor visa reduzir a burocracia e facilitar a vida de quem quer trabalhar
Empreendedoras de Campos têm "canal" para visibilidade por meio da Acic
Apoio é do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, criado pela Associação Comercial e Industrial de Campos
Defesa dos royalties amplia justificativa, após acidente com rebocador
Caso houvesse danos, seriam apenas do estado do Rio; reforça movimento contra redistribuição dos royalties do petróleo
Frederico anuncia a retomada de obras em ponte no centro de Campos
Prefeito acompanha situação, desde quando a Barcelos Martins foi interditada, por causa do rompimento de um pilar central
Vacinação contra a gripe contempla os grupos em geral, a partir de segunda
Doses são disponibilizadas pela rede municipal de saúde pública, em mais de 40 postos, distribuídos em todo o município
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