Espaço antes marcado por paredes cinzas e desgastadas, ganhou vida em cores na "Ponte Rosinha" - Foto Divulgação

Espaço antes marcado por paredes cinzas e desgastadas, ganhou vida em cores na "Ponte Rosinha" Foto Divulgação

Publicado 21/05/2026 18:11 | Atualizado 22/05/2026 09:12

Campos - Reunindo arte urbana, música, criatividade e atividades para todas as idades, o Festival Efeito – idealizado e executado por mulheres-artistas independentes - encerra sua terceira edição (a Del@s) domingo(24), das 10 às 16 horas, em Campos dos Goytacazes (RJ). Pintura ao vivo, oficina de graffiti e apresentações musicais estão entre as atrações.

Aberto ao público, o evento está programado para a quadra embaixo do Viaduto Leonel Brizola, ,a Avenida Alberto Torres (no centro da cidade), que terá o trecho interditado para garantir a segurança dos participantes. A iniciativa marca a entrega dos murais de arte produzidos pelas artistas do graffiti na Ponte Leonel Brizola (conhecida popularmente como Rosinha).

Referência nacional nas artes visuais urbanas, a capitã do grupo, Juliana Fervo, ressalta que o espaço, antes marcado por paredes cinzas e desgastadas, ganhou vida, cor e identidade através do trabalho realizado pelas artistas: “Além da pintura, houve muita troca, aprendizado, autoconhecimento e a grande potência feminina, que foi o foco principal dessa Edição Delas”.

Juliana pontua que o projeto representou um passo importante dentro da trajetória dela como muralista, tanto pela dimensão do trabalho, quanto pela experiência de conduzir e compartilhar arte com outras artistas da região: “Me fez enxergar ainda mais a força do meu trabalho no espaço urbano e a importância de tudo o que represento”.

Desde o início de maio, o festival vem ocupando as ruas de Campos: “A residência artística teve um total de 90 horas em artes visuais urbanas, destinadas à produção de dois painéis de graffiti com área aproximada de 700 metros quadrados. Além disso, o projeto também realizou oficinas formativas gratuitas, abertas à população, voltadas às técnicas de graffiti”, comenta Juliana.

A gestora se diz realizada em dar início à primeira etapa da pintura da Ponte Leonel Brizola através de um projeto construído e protagonizado por mulheres: “Colocar em pauta a equidade de gênero foi fundamental para consolidarmos as próximas etapas do festival de forma mais justa, inclusiva e representativa”.

PRÓXIMO PASSO - A programação de domingo contará com visita guiada por Juliana Fervo aos murais e inauguração da placa de acessibilidade, além de live painting (pintura ao vivo) com as artistas residentes Agnis, Laísa Mariano, Garden, Yesca e Ariana e uma vivência criativa de graffiti para crianças com a artista Bia Vieira.

“O público também poderá participar de uma roda de conversa sobre a cena das artes para mulheres em Campos, com Daiane Gomes, Juliana Fervo, Franthesca Ribeiro, Nana Clara e Mina Simone e mediação da Malê BXD”, aponta Juliana acentuando visita a Feira Criativa Del@as, com artesanato, brechó, confeitaria artesanal, moda autoral e outros produtos independentes.

“Tudo isso ao som da Selecta Dimina e, para encerrar o evento, a cantora Daiane Gomes fará uma apresentação musical especial. Haverá ainda uma tenda sensorial, pensada como espaço de acolhimento para o público”, conclui Juliana. O Festival Efeito foi contemplado pela Lei Rouanet e conta com patrocínio da Concessionária Águas do Paraíba e apoio do governo municipal.

Franthesca já projeta o próximo passo do festival: “Nosso desafio é continuar colorindo a ponte e ampliando esse impacto. Para isso, contamos também com o apoio de empresários e incentivadores culturais, para que compreendam a arte e a cultura como ferramentas reais de desenvolvimento social, turístico e econômico, contribuindo com patrocínios por meio das leis de incentivo e isenção fiscal”.