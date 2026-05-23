O Horto tem mais de 22 mil metros quadrados e está localizado a cerca de quatro quilômetros do centro da cidade - Foto Antônio Cruz/Divulgação

O Horto tem mais de 22 mil metros quadrados e está localizado a cerca de quatro quilômetros do centro da cidadeFoto Antônio Cruz/Divulgação

Publicado 23/05/2026 18:47

Campos – Uma área de 22 mil e 700 metros quadrados, mais de 150 árvores de 50 espécies diferentes. É o resumo da estrutura do Horto Municipal de Campos dos Goytacazes, um dos espaços verdes mais frequentados do município, distante cerca de quatro quilômetros do centro da cidade. Administrado pelo governo municipal, o local está em processo de revitalização, por iniciativa da Secretaria de Turismo.

Desde 2021, no primeiro mandato do prefeito Wladimir Garotinho, a secretária Patrícia Cordeiro articula desenvolver um projeto para tornar o espaço um “paraíso turístico” - além do viveiro, pomar, lago e a extensa área verde -, para quem o busca com a finalidade de contemplar a natureza, fazer piquenique, estudar e praticar atividades físicas.

“O nosso Horto Municipal é um verdadeiro paraíso, cheio de orientações sobre preservação ao meio ambiente, a flora, mudas desenvolvidas”. Patrícia realça que o projeto começa com novidades, sendo possível a partir de uma emenda parlamentar articulada pelo ex-prefeito Wladimir Garotinho junto ao deputado federal Caio Vianna.

“Agora, Frederico Paes mantém o andamento no projeto, considerando que o Horto Municipal é uma área muito importante, no centro da cidade, focado educação ambiental e preservação”, assinala a secretária, frisando que a primeira etapa da obra acontece na área administrativa: “É para dar mais conforto aos funcionários e a criação de um Centro de Atendimento ao Turista (CAT)”.

FOCO NO TURISMO - Patrícia explica que a opção visa preparar a parte administrativa como a porta de entrada do espaço, o receptivo dos munícipes e dos turistas: “O entendimento que temos é que uma cidade não pode ser turística, não pode ter o conceito de uma cidade turística se ela não for preparada para o próprio município”.

O subsecretário, Edvar Chaga Júnior também está empolgado: “O contato com a natureza é sensacional, e o Horto Municipal nos proporciona isso com uma grandeza tamanha. O projeto contempla sanitários acessibilidade e muitas outras novidades”. Edvar visitou o local no início da semana com Patrícia. Ele enfatiza que o projeto de revitalização faz parte de um complexo turístico.

Patrícia ratifica que a proposta visa resgatar a área verde do horto e impulsionar o turismo esportivo e ecológico na região: “É focado na ampliação de atividades de educação ambiental, construção de novos espaços de convivência e aprimoramento da infraestrutura para os visitantes”. O Horto está localizado à Avenida Alberto Lamego, s/nº, a 10 minutos, de carro, do centro da cidade.