O Horto tem mais de 22 mil metros quadrados e está localizado a cerca de quatro quilômetros do centro da cidadeFoto Antônio Cruz/Divulgação
Horto Municipal de Campos está sendo consolidado como "paraíso turístico"
A área verde é uma das mais requentadas do município; está sendo revitalizada, por iniciativa da Secretaria de Turismo
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Assunto foi tratado nessa quinta-feira, em reunião entre representantes da Firjan, ANTT, Arteris e prefeituras
Arte do graffiti tem efeito impactante e atrai atenções para celebração
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Decreto é baseado na legislação, que proíbe uso da máquina pública para campanhas; também há alerta sobre redes sociais
Pequenos negócios facilitados por meio de unificação para a definição
Parceria entre Fundecam e Espaço do Empreendedor visa reduzir a burocracia e facilitar a vida de quem quer trabalhar
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