Frederico Paes visitou a instituição e disse estar otimista quanto à contribuição das crianças para o futuro de Campos - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes visitou a instituição e disse estar otimista quanto à contribuição das crianças para o futuro de Campos Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 27/05/2026 15:19

Campos - O prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes, propõe transformar a Fundação Municipal da Infância e da Juventude (FMIJ) em “menina dos olhos do governo”. Ele participou, nessa terça-feira (26), da abertura das atividades dos programas e serviços da instituição, que foi criada em março de 1990.

Através da FMIJ são ofertados e geridos serviços socioassistenciais no âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Projetos, programas e atividades são voltados ao atendimento de situações de vulnerabilidade e risco social, contribuindo para a formação da cidadania e a construção de sujeitos de direitos.

“A fundação vai ser a menina dos olhos do governo Frederico Paes. Meu carinho é muito especial pela instituição”, ressalta o prefeito realçando seu otimismo quanto ao resultado da iniciativa: “Eu tenho certeza que essas crianças, que vão ser capacitadas na fundação estarão contribuindo para o futuro da nossa cidade”.

As atividades na FMIJ são voltadas para crianças e adolescentes de seis a 17 anos. Entre os programas desenvolvidos estão: Guarda Mirim; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Semeando Arte; Esporte Cidadão (futebol e capoeira); e Qualifica Jovem (preparação para o mercado de trabalho).

Presidente interino da fundação e secretário de Assistência Social e Cidadania, Rodrigo Carvalho diz que o lançamento dos cursos teve uma aceitação muito grande: “Nós disponibilizamos 580 vagas, aproximadamente, e preenchemos cerca de 400 e a gente vai dar início aos cursos. Aqueles alunos que ainda têm interesse em se inscrever podem procurar a entidade”.

DOCUMENTAÇÃO - Como os cursos estão se iniciando, Rodrigo orienta que ainda dá tempo de fazer inscrição: “As aulas são ministradas nos contraturnos do horário escolar regular. Estudou de manhã, à tarde está aqui; e vice-versa. Inclusive, um dos critérios para estar inscrito na fundação é a matrícula na escola. As nossas assistentes sociais, os psicólogos e pedagogas acompanham isso”.

Para se inscrever, é preciso apresentar xerox do NIS; Certidão de nascimento do adolescente; três fotos 3x4; xerox da identidade e CPF do aluno; declaração escolar atual; atestado médico do adolescente; cartão de vacinação atualizado; xerox da certidão de nascimento ou casamento do responsável; e xerox do comprovante de residência.

A fundação está localizada na Avenida Rui Barbosa, 553, no bairro Lapa (centro) e atende atualmente a milhares de jovens através dos programas. Rodrigo ratifica que estão sendo diversificadas as atividades, por meio de programas e projetos voltados ao atendimento de situações de vulnerabilidade e risco social.