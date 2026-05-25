Edyanne Moura avalia que os Cartórios de Notas contribuem para o cidadão oficializar a vontade de doar órgãos - Foto Divulgação

Edyanne Moura avalia que os Cartórios de Notas contribuem para o cidadão oficializar a vontade de doar órgãos Foto Divulgação

Publicado 25/05/2026 21:38

Campos/Região - Campos dos Goytacazes (no norte do estado do Rio de Janeiro) lidera historicamente os índices regionais de captação, por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) em Cartório; enquanto Itaperuna (no noroeste) se consolida entre os municípios do interior com atuação relevante no sistema estadual de transplantes.

Os dados são do RJ Transplantes, ao apontar que municípios do norte e noroeste fluminense vêm ampliando a participação nas ações de captação e doação de órgãos. A AEDO em Cartório completa dois anos; além do crescimento contínuo nas solicitações, amplia acesso da população à manifestação formal de vontade para doação de órgãos.

Em nível nacional, o levantamento revela cerca de 48 mil pessoas aguardando em filas para transplantes. No estado do Rio de Janeiro, quase 2.8 mil cidadãos já formalizaram digitalmente o desejo de doar órgãos; porém, mais de 2.7 mil pessoas aguardam por um transplante.

A AEDO foi criada há dois anos pelos Cartórios de Notas e regulamentada nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A iniciativa amplia o acesso da população à autorização oficial para doação e fortalecendo a cultura da doação. Até agora, já foram contabilizadas 2.761 manifestações formais de intenção de doação de órgãos pela plataforma no estado.

Na avaliação do RJ Transplantes, o crescimento das solicitações demonstra a consolidação da ferramenta como um importante instrumento de apoio ao sistema nacional de transplantes e de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. “Os números ganham ainda mais relevância diante da realidade enfrentada pelo sistema de transplantes brasileiro”, observa.

PASSO A PASSO - O Ministério da Saúde constata que em 2026, até o momento, mais de três mil transplantes já foram realizados no país, dando sequência ao crescimento observado nos últimos anos. “Entre os mais frequentes estão os de rim e fígado, que seguem concentrando a maior demanda, tanto estadual quanto nacional”, detalha Edyanne Moura da Frota Cordeiro, presidente do Colégio Notarial do Brasil - Seção Rio de Janeiro (CNB/RJ).

Na opinião de Edyanne, a celebração dos dois anos da AEDO reforça a importância de iniciativas que ampliam a conscientização sobre a doação de órgãos: “Os Cartórios de Notas vêm contribuindo de forma significativa ao disponibilizar uma ferramenta segura, acessível e totalmente digital para que os cidadãos possam formalizar oficialmente sua vontade de doar órgãos”.

O dispositivo permite que qualquer cidadão realize gratuitamente sua autorização de doação de órgãos pela internet, com validação jurídica realizada pelos Cartórios de Notas. O processo é totalmente digital e realizado por meio da plataforma e-Notariado. O interessado acessa o portal oficial da AEDO e solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado.

Na sequência, é realizada uma videoconferência com um tabelião de notas e assinado eletronicamente o documento indicando quais órgãos deseja doar. A autorização passa a integrar automaticamente a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultada por profissionais autorizados do Sistema Nacional de Transplantes. O documento pode ser revogado a qualquer momento pelo cidadão.