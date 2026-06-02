Frederico Paes explicou que objetivo da iniciativa é devolver vitalidade ao centro, atrair consumidores fortalecer o comércio - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes explicou que objetivo da iniciativa é devolver vitalidade ao centro, atrair consumidores fortalecer o comércio Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 02/06/2026 18:41 | Atualizado 02/06/2026 19:33

Campos – O Centro Histórico e Comercial de Campos dos Goytacazes (RJ) ganha mais segurança, por iniciativa do governo municipal. Na noite dessa segunda-feira (1º), o prefeito Frederico Paes lançou o Centro Mais Seguro, com proposta de voltada à recuperação, valorização e fortalecimento da região comercial central da cidade, durante encontro na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Estavam presentes representantes do setor produtivo, entidades de classe, força de segurança, lideranças da sociedade civil. Entre eles o presidente da CDL, Fábio Paes; presidente da Câmara Municipal, Fred Rangel; presidente da OAB Campos, Mariana Lontra Costa; diretores da Associação Comercial (Acic).

Frederico destacou que o centro da cidade é um patrimônio histórico, econômico e cultural do município e que sua recuperação exige a união entre poder público, comerciantes e sociedade: “Venham comigo, acreditem, porque eu vou dar o meu melhor para a recuperação do nosso centro; manteremos um canal permanente de diálogo com as entidades para prestar contas das ações e dos resultados alcançados”.

Segundo o prefeito, o Centro Mais Seguro foi estruturado para atuar simultaneamente nos eixos estratégicos segurança, monitoramento, revitalização urbana, desenvolvimento econômico e proteção social: “O objetivo é devolver vitalidade ao centro, atrair consumidores, gerar empregos, fortalecer o comércio e ampliar a sensação de segurança”.

A estrutura do programa conta com reforço da Guarda Civil Municipal, com 18 agentes atuando na região central, patrulhamento 24 horas por dia, sete dias por semana, além da utilização de três viaturas no período noturno, duas motocicletas durante o dia e uma base de apoio com van disponível permanentemente.

Haverá ainda ações semanais de limpeza, recuperação contínua da iluminação pública, manutenção de bueiros, canaletas e calçadões, ordenamento urbano e ampliação das ações de assistência social em parceria com instituições da sociedade civil e do terceiro setor.

AMPLAVALORIZAÇÃO - “Também está previsto o estudo para implantação de bicicletários no Centro Histórico”, pontuou o prefeito acentuando que outra frente importante do projeto é a revitalização urbana, com melhorias na infraestrutura e implantação de serviços integrados para facilitar o acesso da população ao atendimento público.

“Entre as propostas está a criação de uma unidade do Poupa Tempo no Centro, reunindo diversos serviços municipais em um único espaço”, detalhou Frederico. A importância da iniciativa e a sensibilidade da gestão municipal em compreender as necessidades do setor produtivo foram ressaltados por Fábio Paes.

“É uma oportunidade única ter um prefeito empresário, que entende nossas dores”, comentou o presidente da CDL. A proposta busca a valorização cultural e turística, cm a realização de eventos, ações culturais e iniciativas voltadas para aumentar a circulação de pessoas e fortalecer a identidade do Centro Histórico.

“Tenho certeza que o prefeito Frederico tem a capacidade de realizar o que ele está planejando”, enfatizou o empresário Joilson Barcelos. O presidente da Carjopa, Nilson Athayde, realçou: “Tudo isso que está sendo posto é muito importante”.

INÍCIO IMEDIATO - De acordo com Frederico, está definido que a operação de segurança já terá início neste mês, com ampliação do patrulhamento e ativação da base de apoio. Em julho, serão implantadas câmeras integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO), além das primeiras ações de turismo e cultura.

“Em agosto, ocorrerá a expansão das ações sociais e a qualificação das equipes envolvidas. Já em setembro, será realizado um balanço dos resultados para consolidação do programa como política pública permanente”, frisou o prefeito ratificando que o Centro Mais Seguro representa um compromisso de gestão voltado para devolver protagonismo ao coração da cidade.

“Estamos falando de segurança, desenvolvimento, dignidade e geração de oportunidades. Queremos um Centro vivo, movimentado, valorizado e preparado para voltar a ser uma referência para toda a região”, concluiu confirmando: “Haverá patrulhamento 24 horas por dia, sete dias por semana”.