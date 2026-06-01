O núcleo do Espaço do Empreendedor do centro da cidade funciona nos altos da Rodoviária Roberto Silveira - Foto Divulgação

O núcleo do Espaço do Empreendedor do centro da cidade funciona nos altos da Rodoviária Roberto Silveira Foto Divulgação

Publicado 01/06/2026 13:23

Campos – Vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação de Campos dos Goytacazes (RJ), o Espaço do Empreendedor atendeu, em 2025, mais de nove mil microempreendedores individuais (MEIs) com serviços diversificados, como abertura e baixa de MEI, parcelamento de dívidas e auxílio para emissão de notas fiscais.

O órgão trabalha em conjunto com o Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam), operando no mesmo local (altos da Rodoviária Roberto Silveira, centro da cidade), oferecendo suporte completo aos trabalhadores do município. Possui um núcleo também na praia do Farol de São Tomé; em média, realiza 200 atendimentos por semana em ambos os locais.

Gerente da ferramenta, Laryssa Batista destaca que o espaço é importante para o fortalecimento e desenvolvimento de empresas: “Nosso atendimento é diferenciado e tem contribuído para o crescimento das pessoas que, depois de se formalizarem, aumentam sua produção e as vendas, gerando também mais empregos e renda”.

Na operação para o empreendedor solicitar linha de crédito junto ao Fundecam, o Espaço do Empreendedor atua, primeiro, ajudando na orientação e formalização para abertura de MEI. A partir de então, com o CNPJ em mãos, o postulante pode acessar a equipe técnica do fundo no mesmo espaço para dar continuidade no processo.

APOIO DO SEBRAE - Laryssa ratifica que o órgão oferece apoio para MEIs alavancarem seus negócios: “Pequenos, microempreendedores individuais e empreendedores que atuam por conta própria, mas ainda não se formalizaram, encontram auxílio e apoio para alavancar seus negócios no Espaço do Empreendedor. O setor conta com parceria do Serviço Brasileiro de

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)”.

Na opinião do presidente do Fundecam, Orlando Portugal, o acesso a um crédito justo e com taxas reduzidas é, muitas vezes, o empurrão que falta para um pequeno negócio decolar em Campos: “O crédito serve para acelerar talentos. Quando o recurso chega no momento certo, o profissional consegue evoluir com segurança e gerar resultados reais para a cidade".

Portugal observa que o impacto vai além do financeiro e ressalta que a iniciativa de incentivo ao trabalhador conta com o apoio do prefeito Frederico Paes, reforçando o compromisso em oferecer suporte prático para quem deseja empreender e crescer em Campos. O empreendedor interessado em pegar um crédito com juros baixos pode entrar em contato diretamente na sede do Fundecam.

LINHAS DE CRÉDITO - O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; também pode ser realizado pelo telefone/WhatsApp (22) 98829-4105 ou através das nossas redes sociais. Os horários são os mesmo para o Espaço do Empreendedor, que oferece orientação gratuita a quem pretender abrir um MEI. Um dos requisitos é não ter participação em outra empresa como sócio ou titular.

A documentação exigida é RG, , CPF e título de eleitor; comprovante de residência atualizado; conta prata ou ouro no portal Gov.br. Quanto à modalidade mais procurada para o iniciante é a Fundecam Empreendedor, que possui uma das taxas mais baixas do mercado, aproximadamente 2% ao ano. Para pessoa física (com comprovação de que atua na área há pelo menos seis meses) o crédito é de até R$ 7.500.

No caso de MEI, o limite é de até R$ 15.000. Tanto o solicitante quanto o fiador não podem ter pendências no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) ou Serasa. Entre as exigências estão: apresentação de um avalista/fiador com capacidade de pagamento (que não more no mesmo endereço); comprovar moradia no município de Campos há pelo menos dois anos.