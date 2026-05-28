O transporte de órgão mobilizou equipes de saúde e forças de segurança na tarde dessa quarta-feira em Campos Foto Divulgação
HFM capta órgãos pela quarta vez no ano e reforça lista de transplantes
Entre os órgãos está um coração, levado para o Rio de Janeiro em uma aeronave da Secretaria Estadual de Saúde, nessa quarta-feira
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Entre os órgãos está um coração, levado para o Rio de Janeiro em uma aeronave da Secretaria Estadual de Saúde, nessa quarta-feira
Governo de Campos articula estratégias de desenvolvimento com Porto do Açu
Movimento é liderado pelo prefeito Frederico Paes, visando unir forças capazes de gerar renda e empregos em nível regional
Consórcio Público e universidade fazem parceria em Núcleo de Inteligência
Lançamento está previsto para sexta-feira, em Campos; iniciativa é focada na governança e desenvolvimento das cidades
Prefeito quer FMIJ transformada em "menina dos olhos do governo"
Vários programas e atividades são desenvolvidos pela fundação, voltados a crianças e adolescentes de seis a 17 anos
Movimentação do offshore mundial é 10% registrada no Heliporto Farol
Localizado em Campos, trata-se do principal terminal de transporte offshore para as bacias dos estados do Rio e do Espírito Santo
Cartórios do estado registram quase 2,8 mil autorizações de doações de órgãos
Números são relativos a dois anos; Campos lidera historicamente os índices regionais de captação, por meio da AEDO
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